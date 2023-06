Israël : un officier supérieur de Tsahal chassé du domicile d’une victime des attentats d’Eli

"C'est un événement inhabituel et inacceptable pour un commandant qui travaille jour et nuit pour assurer la sécurité des habitants"

Plusieurs jeunes habitants des implantations israéliennes de Cisjordanie ont chassé le chef de la brigade Binyamin, le colonel Eliav Elbaz, venu présenter lundi ses condoléances au domicile d’Harel Masood, l’une des victimes du double attentat qui a eu lieu à Eli mardi dernier. Une vidéo de la scène montre plusieurs jeunes hommes crier et lever les mains vers le haut gradé. L'un d'eux l'a même traité de "meurtrier", clamant "tu as tué Masood". Un haut responsable militaire a déclaré qu'"il s'agit d'un incident inhabituel inacceptable.

https://twitter.com/i/web/status/1673416933591379992

"Pendant la semaine de deuil, des politiciens de droite et de gauche sont venus ici et ont été accueillis, car nous accueillons tout le monde avec amour. Ce soir, le colonel est venu à l’improviste lors d'une soirée qui rassemblait tous les amis d'Harel. Nous serons très heureux de le rencontrer en tête à tête, a dit le père d’Harel Masood, Gil Masood à la chaîne israélienne N12.

Le gouvernement a fermement condamné l'incident. Le Premier ministre Netanyahou a qualifié l'incident de" honte", le ministre de la Défense Gallant s'est entretenu avec Elbaz et a promis de punir les auteurs, le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir a déclaré qu'"il n'y a pas de place pour un tel comportement contre les commandants de Tsahal" et le ministre des Finances Smotrich a tweeté que l'incident "doit être condamné par tous".

https://twitter.com/i/web/status/1673451808285491200

"Le commandant de la brigade Binyamin, le colonel Eliav Elbaz, est venu ce soir réconforter l'une des familles des victimes des attentats d’Eli. Les personnes présentes se sont comportés envers lui d'une manière inappropriée et irrespectueuse, l’obligeant à quitter les lieux. C'est un événement inhabituel et inacceptable pour un commandant qui travaille jour et nuit pour assurer la sécurité des habitants", a déclaré l’unité du porte-parole de Tsahal.