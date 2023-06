Israël : trois morts en une soirée dans des villes arabes, la veille de l'Aïd

107 personnes ont été assassinées dans le secteur arabe depuis le début de l’année, contre 44 à la même période l’année dernière

En moins d'une heure mardi soir, deux personnes ont été assassinées et trois blessées par balle dans des localités arabes israéliennes du nord du pays. Quelques heures plus tard, une troisième personne a été assassinée et deux ont été blessées dans le sud.

Dans le nord, un homme nommé Amir Sawad a été abattu à Shafram. Il a été transporté à l’hôpital Rambam de Haïfa dans un état critique où il a été déclaré mort après de longues tentatives de réanimation. La police a ouvert une enquête sur les circonstances du meurtre. Ashraf Abu Nasser, un habitant de Nazareth âgé de 30 ans, a lui été tué à Kfar Kana. Il est décédé peu de temps après son arrivée à l’hôpital. Il s’agit dans les deux cas de conflits entre bandes rivales criminelles.

Dans le sud, à Rahat, Hassan Yacoub Abu Altif, âgé de 25 ans, a été transporté à l'hôpital Soroka de Beersheva dans un état critique après une blessure par balle, où il est décédé. La police a ouvert une enquête, effectué des perquisitions et recueilli des témoignages pour localiser les suspects. La piste de rivalité entre bandes criminelles est là aussi examinée par la police israélienne.

Flash90 Manifestation contre la criminalité dans le secteur arabe, le 09.06.23

Par ailleurs, au cours de la soirée, six personnes ont été blessées à des degrés divers, par balle ou par arme blanche, dans plusieurs localités arabes du pays. 107 personnes ont été assassinées dans le secteur arabe depuis le début de l’année, contre 44 à la même période l’année dernière.