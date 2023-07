"On est quatre à ne pas faire la prière mais on est tous copains, on ne parle même pas de ça", explique Eliah, CP

Lorsque la mère d’Aviv a annoncé aux parents de l'école maternelle que sa fille faisait son entrée en CP à l’école Usha, à quelques centaines de mètres de là, et non à la très bonne école publique du quartier, la plupart ont fait la grimace : "Usha ? Mais c’est religieux". "Non, c’est mixte", répondait inlassablement Shir, provoquant des regards soupçonneux. "Mixte ?"....

En Israël, ainsi est conçu le système scolaire : on est orthodoxes, pratiquants, ou laïcs. Et si, en France, les écoles juives ont pour habitude de mélanger tous les niveaux de religiosité, faute de choix, en Israël tout est totalement réorganisé et distinct. Résultat, les enfants des familles qui respectent shabbat et celles qui vont à la plage le samedi ne se mélangent pas, ou peu.

Usha Des élèves de CP à l'école Usha

Sur quelque 5000 écoles élémentaires du pays, seules un peu plus d'une dizaine offrent ce modèle mixte, ouvert à la fois aux familles laïques et pratiquantes, mais avec une ouverture assumée vers la spiritualité. Quand les adolescentes des écoles publiques se déhanchent sur Anna Zak, les enfants des écoles plus religieuses chantent de manière toute aussi joyeuse des chansons... sur Dieu. "La spiritualité est présente au quotidien, plus que de quelconques diktats", précise Zeevik Barlev le directeur de cette école unique de la banlieue de Tel Aviv, qui vend aussi les valeurs juives, la tolérance, et le "vivre ensemble". "On est quatre à ne pas faire la prière, mais on ne parle même pas de ça. Et on fait le birkat hamazon (actions de grâce) tous les jours après le repas, même ceux qui ne le font pas à la maison", précise Eliah, élève de CP. Un modèle rarissime en Israël.

Si pour de nombreux parents de la ville, c’est déjà trop, d'autres ont renoncé à mettre leurs enfants dans cette école, la considérant comme trop... laïque : "Les parents et les enfants s'habillent comme ils veulent... C’est vraiment light pour nous", confie Myriam, dont la famille a toujours fait shabbat et qui a finalement choisi l’école religieuse de Tel-Aviv, plus loin de chez elle. "Moi, je voulais l'école Usha par-dessus tout", explique Maayane, une start-uppeuse de Tel-Aviv. "J’ai même déménagé à Ramat Gan pour que mon fils y soit inscrit. Je voulais qu’ils parlent des fêtes juives, qu'ils puissent faire la prière, sans pour autant asséner que le ciel va nous tomber sur la tête si on allume la télévision vendredi soir".

Usha L'école élémentaire Usha à Ramat Gan

"L’école était à l'origine 100 % religieuse", explique son directeur Zeevik Barlev… Mais les familles pratiquantes ont déserté Ramat Gan il y a une vingtaine d'années au profit des laïcs, et il a fallu réfléchir à l'avenir de Usha, qui risquait de fermer. Le maire a donc eu l'idée de créer ce modèle mixte, très rare dans le pays. Chez nous, les élèves à kippa et tsitsit (vêtement religieux) peuvent aller faire la prière à des heures fixes pendant que leurs camarades peignent ou font du sport. Des heures d'enseignement de la Torah et des valeurs juives sont dispensées tous les jours, au même titre que l’hébreu, l’anglais ou les mathématiques".

C’est ce que défend Carmel Shama, le nouveau maire de la ville, qui croit beaucoup en cette forme de coexistence : "Usha est à l’image de Ramat Gan", explique Ronit, en charge du département à la municipalité. "Un lieu de coexistence entre religieux et laïcs, riches et pauvres". Si le concept a eu du mal à démarrer il y a six ans, en 2023, pour la première fois, Zeevik Barlev a pu ouvrir deux classes de CP. "Et c’est notre objectif pour 2024 et les années à venir", confirme Ronit. "Faire du modèle mixte un modèle d'école comme un autre."