Dans 30 ans, 1 étudiant sur 3 sera ultra-orthodoxe en Israël (rapport)

Le nombre total d'élèves devrait augmenter d'environ 246%, implicant un besoin urgent de doubler le nombre d’enseignants dans le pays

"Prévisions des étudiants pour le système éducatif pour les années 2025 à 2060”, c’est le titre du rapport publié cette semaine par le Bureau central des statistiques israélien. Le rapport conclut que dans une trentaine d’années, en 2060, Israël va connaître une augmentation significative du nombre d’étudiants ultra-orthodoxes. La population étudiante issue de ce courant du judaïsme devrait augmenter selon les statistiques de plus de 246%, soit 31.9% des étudiants d’ici 2060. Les gan yeladim - jardins d’enfants - devraient voir également leur fréquentation augmenter de 100,5%, soit une augmentation de 199 000 élèves par rapport à cette année.

Yonatan Sindel/Flash90 Des juifs ultra orthodoxes marchent dans le quartier ultra orthodoxe de Meah Shearim, à Jérusalem, le 25 mars 2020

Le rapport pointe du doigt également le besoin urgent de former des enseignants pour faire face à cette augmentation exponentielle du nombre d’élèves. L’État hébreu, qui fait déjà face à une pénurie d’enseignants à l’heure actuelle, devrait selon les conclusions du rapport au minimum doubler le nombre d’enseignants. Les salaires très bas, les conditions de travail difficiles et le manque de reconnaissance pour ce métier expliquent en partie cette absence de vocations dont les conséquences pourraient être ressenties très prochainement. Il devrait y avoir plus de 5 millions d’étudiants en Israël d’ici 30 ans - contre environ 2,5 millions en 2023, soit plus du double.

Avshalom Sassoni/Flash90 Vue d'une école vide à Tel Aviv suite à une grève du syndicat des enseignants

Le secteur de l’enseignement dans les écoles arabes devrait connaître une augmentation d’environ 161 000 élèves, soit 35,7% d’augmentation.

Des conclusions qui pointent du doigt le besoin urgent pour le gouvernement israélien d’implémenter des stratégies afin de faire face à cette pénurie d’enseignants annoncée et d’anticiper les structures d’accueil de ces nombreux élèves.