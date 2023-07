Ramat Arbel devrait accueillir environ 500 familles, dont des immigrants arrivés récemment dans le pays et sera financée par différents ministères

Le ministre de la Construction, Yitzhak Goldknopf, a annoncé son intention de présenter un projet de loi pour la création d'une nouvelle ville, qui sera nommée Ramat Arbel.

Le gouvernement israélien prévoit d'approuver la création de cette nouvelle ville en Basse Galilée, afin de renforcer la présence juive dans la région et de résoudre les problèmes de logement dans le pays. La ville devrait accueillir environ 500 familles, dont des immigrants arrivés en Israël récemment, et sera financée grâce à la collaboration de différents ministères.

Le projet, qui sera financé à hauteur de plusieurs millions de shekels, est le fruit d'un effort conjoint du ministère de M. Goldknopf et des ministères de la Galilée, de la Résilience nationale, de l'Immigration et de l'Intégration, et des Implantations.