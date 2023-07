Israël : hausse de 134 % des victimes de la criminalité dans le secteur arabe

111 personnes ont été tuées durant les six derniers mois

Le nombre de victimes de la criminalité dans le secteur arabe a augmenté de 134 % durant le premier semestre 2023 par rapport à la même période de l'année dernière, selon le rapport semestriel de l'association Abraham Initiatives publié dimanche. D'après ces données, 111 personnes ont été tuées durant les six derniers mois, et le double est attendu d'ici la fin 2023 "si la situation ne s'améliore pas", note le rapport.

"111 Arabes ont perdu la vie dans des crimes liés à la violence au cours des six premiers mois de 2023, soit 2,3 fois plus que la période correspondante de l'année dernière, qui recensait 47 victimes", indique l'association.

Près de 65 % des personnes décédées étaient âgées de 30 ans ou moins, dont six mineures. Dans près de 100 % des cas, la victime a été tuée avec une arme à feu.

Parmi les personnes décédées se trouvaient sept femmes.

Les mois de mai et juin ont été les plus sanglants avec 50 victimes enregistrées au total. La région qui compte le plus grand nombre de morts est la Galilée (42 %), tandis que 6 % des victimes ont été tuées à Jérusalem-Est.

Abraham Initiatives, principale ONG documentant la vague de violence dans le secteur arabe, a souligné que 2023 était "une année record pour la criminalité", exhortant le gouvernement à agir, tout en dénonçant les mesures annoncées récemment par celui-ci.

"Ni la Garde nationale, ni les arrestations administratives, ni le Shin Bet ne parviendront à faire baisser la criminalité. Tout cela ne fera au contraire qu'affaiblir la sécurité individuelle des Israéliens, en particulier celle des citoyens arabes, qui est de toute façon médiocre, voire inexistante", a affirmé l'ONG, appelant le Premier ministre à nommer un responsable autre que le controversé ministre de la Sécurité nationale pour s'attaquer au problème. "Chaque jour où Ben-Gvir reste en poste est un jour où notre sécurité individuelle est négligée", a conclu Abraham Initiatives.