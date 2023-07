Au 25e Copro Market, les producteurs et distributeurs français étaient à l'affût des derniers documentaires politiques réalisés par des cinéastes israéliens

Les documentaires politiques israéliens suscitent de plus en plus d'intérêt à l'international, notamment en France. Chaque année, de nouveaux projets émergent en tant que coproductions franco-israéliennes. Certains de ces récents documentaires israéliens ont été présentés au forum Copro Market de Tel Aviv, un grand marché régional de l'audiovisuel. Au 25e Copro Market, les producteurs et distributeurs français étaient ainsi présents, à l'affût des derniers documentaires politiques réalisés par des cinéastes israéliens inspirés.

Parmi eux, Tomer Sluzky co-réalisateur du documentaire "A State of Emergency", explique que le film suit la personnalité politique de gauche Stav Shafir, notamment pendant la période de 2019-2020 où les Israéliens ont été appelés aux urnes à trois reprises en un an.

Stav Shafir

Le film aborde des questions de démocratie qui résonnent partout dans le monde Selon Tomer Sluzky, l'instabilité des institutions démocratiques est observée presque partout en Occident. Le réalisateur explique qu’en Israël, cette instabilité et les idées extrêmes qui en découlent ont eu un impact considérable, et le film offre un regard de l'intérieur sur ce processus. Tomer est convaincu que cela intéressera le public étranger.

Duki Dror, un autre réalisateur israélien, a coproduit des documentaires remarqués avec Arte, notamment sur le Mossad, le Liban et le trafic de drogue du Hezbollah en Amérique du Sud. À ce Copro Market, il présente également un film sur la société israélienne et ses tourments. Selon Duki Dror, il n'y a sûrement pas de coïncidence. Son documentaire intitulé "Generation Turmoil" retrace l'histoire d'Israël au cours des turbulentes 25 dernières années, depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin jusqu'à aujourd'hui, en mettant en lumière ce qui se passe dans les rues de Tel Aviv et dans tout le pays.

Chaque année, 4 à 5 coproductions voient le jour entre Israël et la France grâce à ce type de rencontres. Des producteurs et distributeurs, tels que Renaud Alillaire de France TV, reviennent à Tel Aviv pour la deuxième ou la dixième fois consécutive. Ils ne viennent pas avec des idées précises, mais ils trouvent ici des projets uniques avec des points de vue forts sur le monde et la société.