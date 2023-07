Jérusalem : des Arabes humilient un juif ultra-orthodoxe et diffusent la vidéo sur TikTok

Ils ont été arrêtés par la police et emmenés pour interrogatoire

Huit jeunes, habitants de Tsur Baher, à Jérusalem-Est, sont soupçonnés d'avoir humilié un juif ultra-orthodoxe atteint d'une maladie mentale et ont filmé l'acte en direct sur Tiktok. Dans la vidéo qu'ils ont mise en ligne jeudi soir sur le réseau social, on voit les jeunes hommes l'insulter, se moquer de lui, le maltraiter, et lui demander de manger par terre.

Dans la vidéo devenue virale, les jeunes hommes sont vus en train de vilipender les symboles du pays, y compris le drapeau, alors qu'ils continuent de rire et de l'humilier.

Les huit jeunes hommes sont arrivés à l'hôpital Hadassah Ein Kerem où sont aussi soignés les personnes ayant des troubles mentaux. Ils ont rendu visite à leur ami qui est soupçonné d'être hospitalisé après sa blessure lors des troubles survenus dans la partie est de la capitale israélienne il y a quelques jours.

Les jeunes hommes soupçonnés de l'acte ont été arrêtés et emmenés au poste de police pour interrogatoire. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a commenté l'arrestation et a déclaré : "Voir un jeune homme juif épuisé et maltraité par de jeunes Arabes antisémites rappelle des périodes sombres de l'histoire du peuple juif".