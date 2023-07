Israël : le nombre de femmes arabes diplômées a doublé en dix ans

En 2020, selon le rapport, un quart des femmes arabes âgées de 30 à 34 ans étaient titulaires d'un diplôme universitaire, soit deux fois plus qu'en 2010

Selon le rapport sur le marché du travail pour 2022 publié la semaine dernière par le ministère du Travail et des Afaires sociales, au cours de la dernière décennie, le nombre de femmes arabes ayant mené des études supérieures a augmenté de façon spectaculaire, ce qui s'est traduit par une plus grande participation au marché du travail.

Miriam Alster/FLASh90 Des étudiantes arabes sur le campus du "Mont Scopus" de l'Université hébraïque de Jérusalem

En 2020, selon le rapport, un quart des femmes arabes âgées de 30 à 34 ans étaient titulaires d'un diplôme universitaire, soit deux fois plus qu'en 2010, année où seulement 13 % des femmes arabes de cette tranche d'âge étaient diplômées. Dans la tranche d'âge 29-31 ans, la proportion de femmes diplômées a atteint 27 % en 2020.

Ces chiffres sont conformes à ceux du Conseil de l'enseignement supérieur en Israël, qui montrent également une augmentation substantielle du nombre d'étudiantes arabes. La proportion de femmes parmi les Arabes étudiant en vue d'obtenir un premier diplôme est restée stable ces dernières années, à environ 69 %, mais la proportion d'Arabes dans l'ensemble des étudiants de premier cycle est passée de 16 % en 2014 à 20 % aujourd'hui, soit presque la même proportion que leur proportion dans la population israélienne.

Miriam Alster/FLASh90 Des étudiants arabes et juifs sur le campus du "Mont Scopus" de l'Université hébraïque

Il existe une corrélation entre l'enseignement supérieur, la participation à la vie active et le niveau de rémunération des travailleurs. Les personnes titulaires d'un diplôme universitaire gagnent plus que les autres, même si l'on tient compte de variables telles que la profession, le secteur d'activité, le sexe, le groupe ethnique et le lieu de résidence. Selon une étude du Taub Center for Social Policy Studies en Israël, un diplôme permet de gagner 45 % de plus, ce qui signifie que l'enseignement supérieur est un moyen important d'avancement pour les groupes les plus défavorisés de la population, tels que les femmes arabes.

Le rapport souligne également une augmentation significative de la participation globale des femmes arabes à la population active. En 2014, le taux de participation des femmes arabes était seulement de 33 %, comparé à 69 % pour les femmes haredi (juives ultra-orthodoxes) et 78 % pour les femmes juives non haredi. En 2022, le taux de participation des femmes arabes devrait atteindre 42 %.