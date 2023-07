90 % des Israéliens d'origine éthiopienne souffrent de racisme, selon un sondage

Selon les sondés, les discriminations sont les plus fortes dans les secteurs de l'éducation et de l'emploi

L'écrasante majorité des Israéliens d'origine éthiopienne disent souffrir de racisme et discrimination, tant au niveau institutionnel (pour 90 % d'entre eux), que dans leurs relations avec leurs concitoyens (pour 87 %), indique un sondage commandé par l'unité gouvernementale pour la coordination de la lutte contre le racisme au ministère de la Justice.

Parmi les personnes interrogées, 90 % pensent que le pays ne lutte pas contre le racisme et la discrimination, principalement par manque d'intérêt et d'attention face au problème.

Les domaines dans lesquels ces Israéliens se sentent discriminés incluent l'éducation (63 %), l'emploi (61 %), l'attitude de la police (42 %) et les administrations (21 %). Dans la plupart des cas, ils ne portent pas plainte parce qu'ils ne croient pas qu'ils seront aidés.

Cette frustration ressentie par les Israéliens d'origine éthiopienne était apparue au grand jour lors de heurts inédits en 2015, en marge de manifestations de protestation après la diffusion d'une vidéo dans laquelle on voyait un jeune soldat d'origine éthiopienne, Damas Pakedeh, être pris à partie par un policier avant d'être roué de coups par celui-ci. L'ampleur des rassemblements qui s'étaient poursuivis pendant plusieurs jours, avait poussé l'échelon politique à réagir jusqu'au président et au Premier ministre de l'époque, Reouven Rivlin et Benjamin Netanyahou.

Flash 90/ Roi Alima Manifestation de membres de la communauté éthiopienne en Israël

Si depuis cet incident qui a fait office d’électrochoc dans le pays, la perception des Israéliens d'origine éthiopienne s'est nettement améliorée selon les sociologues, et que de plus en plus de membres de cette communauté occupent des postes clé comme ceux de juges ou députés, les tensions ne sont jamais loin d'être ranimées. Le 1er juillet 2019, la mort d'un jeune de 19 ans originaire d'Éthiopie tué par le tir d'un policier hors service lors d'une altercation avait de nouveau entraîné des manifestations violentes dans tout le pays, les protestataires dénonçant une "discrimination systématique" dans le pays.