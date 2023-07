A 3000 kilomètres de Kiev et Moscou, deux peuples si loin et si proches

“Quand les Ukrainiens, qui ont fui la guerre, me disent que c'était "courageux" de ma part de quitter la Russie seule avec mon fils, j'ai envie de pleurer”

Un joyeux brouhaha règne dans l’enceinte de cette salle de classe du nord de Tel-Aviv en cette veille de pause estivale. La climatisation, qui tourne au maximum, crache un air glacial qui prend soudain d’assaut la pièce. L’oulpan, ce lieu où les nouveaux immigrants apprennent l’hébreu à leur arrivée dans le pays, est un véritable microcosme du tissu social israélien.

Oscar Ferreira/i24NEWS Une salle de classe dans un oulpan du nord de Tel-Aviv, en Israël

Un microcosme qui continue d’absorber les ondes renvoyées par la déflagration qui s’est abattue sur l’Europe, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. Plus d’un an après le début de la guerre, à 3 687 kilomètres de Moscou et à 3 303 kilomètres de Kiev, des Russes et des Ukrainiens partagent le même professeur et les mêmes espoirs d’un monde meilleur.

“Le premier jour, quand nous nous sommes tous présentés, j'ai réalisé que la majorité absolue du groupe venait d’Ukraine, sauf moi et une autre fille de Biélorussie”, se souvient Anna. Née à Saratov, dans le sud-ouest de la Russie, la jeune femme a grandi à Moscou et étudié le journalisme à l’université. Cinq mois avant le début de la guerre, elle débute l’activité dont elle avait toujours rêvé dans un institut culturel. “J'avais rejoint l'équipe du GES-2, un beau centre d'art moderne (aussi connu sous le nom de "Maison de la Culture") juste à côté du Kremlin, rénové par Renzo Piano et financé par l'homme d'affaires juif russe Leonid Michelson. Mais j’ai quitté mon travail de rêve et j'ai quitté la Russie deux semaines après que Poutine a envahi l'Ukraine, le 10 mars. Je suis arrivée en Israël une semaine plus tard, le 16 mars.”

Oscar Ferreira/i24NEWS Une femme brandit une pancarte "Je suis Russe, je hais cette guerre et Vladimir Poutine" lors d'une manifestation contre la guerre en Ukraine à Tel Aviv, le 3 mars 2022

“Lorsque nous avons nommé nos pays d'origine, toute la classe s'est retournée et nous a regardés et il y a eu un silence gênant pendant peut-être 15 secondes”

Lorsqu’elle évoque les interactions avec ses camarades de classe en provenance d’Ukraine, elle raconte les regards gênés, l’appréhension mais aussi la complicité qui s’est installée petit à petit : “C'était très troublant de lire des nouvelles sur des villes ukrainiennes bombardées ou capturées par l'armée russe et de voir des gens de ces villes assis à côté de vous en classe. Mais jamais personne ne m'a rien dit. En fait, j'ai été surprise que les Ukrainiens parlent russe avec moi et entre eux également”. Et cette dernière de préciser que l’ambiance peut néanmoins devenir électrique, lorsque les enseignants confondent parfois la Russie avec l’Ukraine ou lorsque la guerre est évoquée : “Je pense qu'il y a un consensus général sur le fait que si nous (les Russes) sommes ici, en Israël, cela signifie qu'au moins nous ne tuons pas les Ukrainiens ou nous ne finançons pas leurs meurtres avec nos impôts.”

ALEXANDER NEMENOV / AFP Un couple se parle à un point d'observation sur les collines de Vorobyovy à Moscou le 12 juillet 2023.

Peter L., Ukrainien originaire d’Odessa, avait quant à lui déjà quitté l’Ukraine une première fois, temporairement, en 2014 avec sa femme et leurs enfants lors de l’annexion de la Crimée par la Russie. Tout bascule à nouveau en février 2022. Odessa, leur ville, est attaquée par l’aviation russe. Les enfants sont effrayés par le bruit des avions de chasse qui survolent la ville. Peter et sa femme comprennent qu’ils doivent quitter le pays au plus vite.

“J’ai immédiatement compris que cette guerre allait être longue. En Europe, énormément d’Ukrainiens sont désormais malheureusement devenus des réfugiés. Ils ont d’avantage besoin d’aide que nous, car nous nous avions l’option d’immigrer en Israël”

Cette rencontre entre l’Ukraine et la Russie dans les oulpanim israéliens fait écho à la place très particulière qu’occupent historiquement les immigrés en provenance des pays de la défunte Union soviétique.

Les Russes, une communauté à part en Israël

L’alyah des Russes dans les années 1990 est la plus importante vague d’immigration qu’Israël ait jamais connu, avec plus d'un million de personnes qui ont immigré depuis les territoires de l'ex-Union soviétique. Pour la plupart diplômés et très hautement qualifiés, ces nouveaux immigrants ont radicalement transformé le pays en son cœur - socialement, politiquement, économiquement et culturellement.

Une étude récente, intitulée "Jewish Migration Today; What it may mean for Europe" et publiée par l'Institute for Jewish Policy Research (Institut de recherche sur les politiques juives), révèle que les signes précurseurs d’un nouvel exode de masse des Juifs russes et ukrainiens sont visibles. Si ce rythme se poursuit, 80 à 90 % des Juifs d'Ukraine et 50 à 60 % des Juifs russes auront immigré en Israël dans les sept prochaines années.

Anna Kaplan/ Flash90 De jeunes immigrés de Russie au Poutine Bar à Jérusalem

“Quand les Ukrainiens, qui ont fui la guerre, me disent que c'était "courageux" de ma part de quitter la Russie seule avec mon fils, j'ai envie de pleurer”

Anna évoque les différences selon elle entre les nouveaux immigrés ukrainiens et la génération précédente : “Je pense qu'en Israël, il y a une différence significative entre les Ukrainiens qui sont arrivés ici dans les années 1990 et la vague d’immigration récente. Le premier groupe n'est pas nécessairement favorable à l'Ukraine car ces derniers étaient encore des « citoyens de l'empire soviétique ». Ils adhèrent au récit actuel de Moscou sur le "régime néo-nazi" à Kiev, combiné à la consommation de la télévision de propagande russe, que de nombreux Juifs soviétiques regardent encore ici. Heureusement, je suis moi-même surtout entourée par le deuxième groupe et je suis constamment étonnée par leur volonté de voir au-delà du pays d'origine et de me traiter avec autant d'empathie et de gentillesse qu'ils se traitent les uns les autres. Je veux dire, quand les Ukrainiens qui ont fui la guerre me disent que j'ai été « courageuse » de quitter la Russie seule avec mon fils, j'ai envie de pleurer.”

La jeune femme précise que ses proches partagent globalement son point de vue sur la guerre; même si elle continue d’entendre des propos tels que “L’OTAN est sur le point de nous attaquer”. Anna et sa famille échangent toujours des articles provenant de sources indépendantes, censurées en Russie. “Je peux vous dire que la plus grande découverte pour moi depuis le début de la guerre a probablement été la force de la propagande. Les médias contrôlés par l'État se sont complètement accaparés du narratif et maintenant, les parents de mes amis et même de jeunes collègues - des gens instruits avec de bons emplois, vivant dans les grandes villes avec accès à des informations au-delà de la télévision- répètent mot pour mot les mêmes lignes de scripts de propagande, comme des zombies. C'est vraiment effrayant.”

STRINGER / AFP Des officiers de la Garde nationale russe (Rosgvardiya) patrouillent dans une zone autour du Kremlin à Moscou, en Russie.

Quant à la délicate question d’un éventuel retour en Russie, l’option ne semble pour l’instant pas du tout envisagée, malgré les difficultés de l’intégration en Israël - un pays embourbé dans ses propres crises et qui ne manque pas de défis : “Un ami m'a récemment posé la question et j'ai soudainement répondu “non”. Je dis soudainement, parce que je m'attendais à dire quelque chose comme "peut-être après le départ de Poutine", mais j'ai répondu plus vite que je ne pouvais y penser et j'ai été surprise de la précision de cette réponse. J'espère que mon sentiment intérieur à ce sujet changera avec le temps, mais à l’instant où je vous parle, c'est comme ça.”