United Hatzalah facilite l'accès aux soins des patients cancéreux par hélicoptère

Ce projet a déjà permis à une jeune patiente, Raaya, de se rendre à ses rendez-vous médicaux en moins de 40 minutes, contre les 3 à 4 heures habituelles

Le service de secours israélien United Hatzalah, en partenariat avec Lahak Aviation et l'hôpital Safra de Tel Hashomer, a récemment inauguré un programme expérimental novateur visant à transporter des patients atteints de cancer des régions éloignées vers les hôpitaux situés au centre d'Israël. L'objectif de cette initiative est de réduire considérablement le temps de trajet des patients et d'alléger le fardeau logistique et émotionnel qui pèse sur eux et leur famille.

La nécessité de ce service est devenue une évidence pour les patients en oncologie, dont le système immunitaire est affaibli pendant la chimiothérapie, les exposant à un risque accru d'infections potentiellement mortelles. Ainsi, la moindre fièvre exige une visite aux urgences pour observation et, éventuellement, un traitement antibiotique. Pour les patients vivant dans des régions éloignées, où les trajets vers les hôpitaux peuvent prendre plusieurs heures, cette situation peut rapidement devenir intenable, surtout pour les familles avec de jeunes enfants.

Dans le cadre de ce projet expérimental, les hélicoptères de United Hatzalah seront mis à contribution pour transporter efficacement les patients cancéreux vers les établissements médicaux appropriés.

Ce projet a déjà permis à une jeune patiente, Raaya, de se rendre à ses rendez-vous médicaux en moins de 40 minutes, contre les 3 à 4 heures habituellement nécessaires. Dov Geller, le père de Raaya, a partagé son enthousiasme quant à cette initiative, soulignant qu'elle soulagera de nombreux patients vivant en périphérie qui doivent faire face à d'importants défis logistiques pour recevoir des soins médicaux appropriés.

Les responsables du programme espèrent qu'il pourra être étendu à d'autres hôpitaux du pays et devenir une opération régulière de United Hatzalah. Les familles touchées par le cancer en Israël attendent avec impatience cette évolution, qui pourrait alléger considérablement leurs souffrances et leur permettre d'accéder plus facilement aux soins médicaux nécessaires.