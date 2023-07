Israël: triste record mondial des amputations causées par le sucre

"Auparavant, le diabète de type 2 était constaté à partir de l’âge de 50-60 ans, aujourd’hui, de plus en plus d’enfants sont concernés"

Le directeur général du ministère israélien de la Santé, Moshe Bar Siman Tov, a dit jeudi au Premier ministre Benjamin Netanyahou, que les étiquettes apposées sur les boissons et aliments trop sucrés ne doivent pas être supprimées. "Je pense qu’il ne faut pas du tout consommer de boissons sucrées", a-t-il précisé. "L’État d’Israël se classe au premier rang mondial des amputations de membres causées par le sucre", a-t-il ajouté, provoquant l’étonnement du Premier ministre, selon la chaîne publique israélienne Kan.

Yonatan Sindel/Flash90 Le directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Siman Tov

"Auparavant, le diabète de type 2 était constaté à partir de l’âge de 50-60 ans, aujourd’hui, de plus en plus d’enfants sont concernés par des maladies dues au diabète, c’est une catastrophe", a alerté Moshe Bar Siman Tov. Outre le sucre, l’aspartame présent dans les boissons et aliments "lights" cause des dommages sur le corps similaires au sucre, a-t-il estimé. "Les enfants ne devraient boire que de l’eau !", a-t-il martelé.

"Je suis étonné. Ce sont des données très sérieuses, c'est la première fois que je suis confronté à ce problème de cette manière", a réagi Benjamin Netanyahou. "Je voudrais que vous prépariez un plan contre ce fléau", a-t-il répondu au directeur du ministère de la Santé. "Je souhaiterais aussi que le gouvernement adopte rapidement une proposition pour faire face au diabète et à l'obésité", a-t-il annoncé.

Amos Ben-Gershom / GPO Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

Une source au fait de l’échange entre Moshe Bar Siman Tov et Benjamin Netanyahou a souligné à Kan que "le gouvernement a annulé la taxe sur le sucre sans se référer aux données". Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich a annulé fin mars une taxe récemment imposée sur les boissons sucrées dans le but de réduire les dépenses des ménages, suscitant l'inquiétude des experts de la santé.