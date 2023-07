Un tribunal israélien interdit les fouilles corporelles visant à confisquer les rouleaux de la Torah des “Femmes du mur”

Le tribunal ordonne de procéder à des fouilles « sans discrimination sur la base du sexe, de la religion, de l’affiliation et de l’opinion religieuse »

Un tribunal de Jérusalem a statué cette semaine que les fidèles affiliées au groupe de prière féministe “Femmes du mur” (Women of the Wall) ne seraient plus soumises à des fouilles invasives de leurs sacs lorsqu'elles entreraient dans le lieu saint juif. Une victoire symbolique pour le groupe, dans la longue bataille menée contre la Western Wall Heritage Foundation, tenants de l’orthodoxie en charge du “Mur occidental” dans la vieille-ville de Jérusalem - le lieu le plus sacré du judaïsme. Des militantes de ce groupe se battent en effet depuis des années pour obtenir le droit, réservé aux hommes dans le judaïsme orthodoxe, de prier et de lire la Torah collectivement et à voix haute devant ce mur et de porter le châle de prière.

AP Photo/Maya Alleruzzo Les membres de Women of the Wall prient au Mur Occidental, où il est interdit aux femmes de lire la Torah, dans la Vieille Ville de Jérusalem.

Les femmes participant au service de prière mensuel de Women of the Wall sont souvent tenues de se soumettre à des fouilles spéciales aux points de contrôle à l'entrée, pour les empêcher de pénétrer sur le site avec des rouleaux de la Torah. La décision de justice intervient suite à une plainte déposée par le groupe féministe.

Dans sa décision, le tribunal ordonne à l’organisme en charge du site de procéder à des fouilles « sans discrimination sur la base du sexe, de la religion, de l’affiliation et de l’opinion religieuse » et de se conformer à la loi, qui autorise les fouilles corporelles uniquement pour répondre à des préoccupations de sécurité. Toutefois, le verdict précise que le rabbin du mur Occidental, affilié au Grand rabbinat d’Israël et l’organisme Western Wall Heritage Foundation restent autorisés à faire respecter “le code de conduite du site”, interdisant par exemple aux femmes de prier à voix haute.

Nombreuses tensions sur le site

Les “Femmes du mur” organisent une cérémonie sur le site chaque début de mois du calendrier juif - Rosh Hodesh. Une lecture de la Torah qui prend très souvent des airs de bataille rangée, donnant lieu à des incidents sécuritaires et des arrestations. Les “Femmes du mur” sont très régulièrement la cible de menaces et d’insultes de la part de groupes ultra-orthodoxes qui tentent de les empêcher de procéder à leurs cérémonies.

Se félicitant du verdict, Anat Hoffman, présidente de longue date du groupe, a déclaré : « Il est temps que nous arrêtions d'être traitées comme des bombes à retardement au mur Occidental ».