Selon un sondage réalisé pour la chaîne de télévision Kan 11 et révélé dimanche, 47% des Israéliens sont opposés au refus des réservistes de se présenter à leur poste en raison de leur opposition à la réforme judiciaire. Ces derniers jours, des milliers de réservistes, issus de différentes unités de l'armée ont menacé de suspendre leur service volontaire si la Knesset adopte cette semaine le projet de loi visant à réformer le système judiciaire en Israël.

L'enquête montre également que 46 % des personnes interrogées sont contre la mesure de la réforme judiciaire du gouvernement, qui doit être votée lundi ou mardi à la Knesset, et qui vise à annuler la possibilité pour la justice de se prononcer sur le "caractère raisonnable" des décisions gouvernementales. 35 % y sont favorables et 19% affirment ne pas avoir d'opinion sur la question.

Enfin, si des élections avaient lieu aujourd'hui, selon ce sondage, le bloc de droite remporterait 53 sièges, et n'obtiendrait donc pas la majorité. En revanche, le parti de l'Unité Nationale de Benny Gantz arriverait en tête avec 30 sièges, suivi du Likoud (27) et du parti Yesh Atid (17).

Avshalom Sassoni/Flash90 Des membres de la réserve "Frères d'armes" tiennent une conférence de presse à Tel Aviv, le 21 mars 2023

L'alliance du parti Sionisme religieux et d'Otzma Yehudit (Force juive), remporterait 10 sièges, contre 14 actuellement, et serait suivie du Shas (9), du parti Judaïsme unifié de la Torah (7), Yisrael Beytenu (5), Meretz (5), Ra'am (5) et Hadash-Ta'al (5).

Selon ce sondage, les partis travaillistes et Balad n'atteindraient pas le seuil d'éligibilité et n'auraient donc pas de député à la Knesset.