Sondage: 24 % des Israéliens préfèreraient vivre dans un Etat "juif religieux"

72% des sondés sont contre une solution de séparation en deux États juifs, l'un libéral, l'autre religieux

Un sondage, mené par l'institut Kantar pour la chaîne publique israélienne Kan, a montré que 42 % des personnes interrogées considèrent la fracture nationale comme la plus grande menace pour l'État d'Israël. 14 % des sondés se sont déclarés favorables à une solution de séparation en deux États juifs, tandis que 72% se sont dit contre et 14 % supplémentaires "ne savent pas". 23 % des électeurs de l'opposition sont "favorables à une solution de séparation", alors que seuls 6 % de ceux de la coalition soutiennent l’idée.

Yonatan Sindel/Flash90 Des milliers de manifestants contre la réforme judiciaire du gouvernement à l'entrée de Jérusalem sur la route 1, le 22 juillet 2023

Dans le cas d’une séparation en deux États juifs, l’un démocratique et libéral, et l’autre juif religieux, 58 % des répondants souhaitent "vivre dans l'État libéral" et 24 % dans "l’État juif religieux". 87 % des électeurs de l'opposition ont répondu qu'ils étaient intéressés par la première option, contre 29 % des électeurs de la coalition. L’État juif religieux est quant à lui plébiscité par 53 % des électeurs de la coalition contre seulement 2 % des électeurs de l'opposition.

JACK GUEZ / AFP Des manifestants sont exposés aux jets de canon à eau tirés par la police anti-émeute israélienne lors d'une manifestation contre le projet de loi de réforme judiciaire du gouvernement israélien, à Tel-Aviv, le 18 juillet 2023.

L'enquête a été menée dans le cadre du projet de la chaîne en cinq parties, intitulé "Israël contre Juda", en référence au schisme entre les royaumes juifs de Juda et d’Israël de la période biblique. Le sondage a été réalisé le 23 juillet auprès d'un échantillon de 602 hommes et femmes âgés d’au moins 18 ans, incluant le secteur arabe.