Israël : des restaurants ouvriront le soir de Tisha Beav pour protester contre la réforme judiciaire

Mercredi soir, début du jeûne, des restaurateurs ont décidé de prendre le risque de recevoir une amende en ouvrant leurs établissements

En cette veille du jeûne de Tisha Beav, qui commémore la destruction du premier Temple de Jérusalem par les Babyloniens et du deuxième par les Romains, ainsi que d'autres désastres pour le peuple juif, certains en Israël, n'ont pas hésité à faire le parallèle entre ces catastrophes et l'adoption de la mesure de la réforme judicaire sur le "caractère raisonnable".

Selon plusieurs opposants à la réforme, l'adoption de cette mesure est considérée comme une nouvelle catastrophe pour le peuple juif. Certains restaurateurs israéliens ont même choisi d'ouvrir leurs établissements le jour du jeûne en signe de protestation contre la réforme judiciaire menée par la coalition gouvernementale du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

En Israël, les restaurants ont l'obligation de fermer trois jours dans l'année pour marquer le deuil national : le soir de Yom Hashoah (Jour de commémoration de la Shoah), celui de Yom Hazikaron (Jour en souvenir des soldats tombés au combat et des victimes de terrorisme) et donc celui de Tisha Beav. Mercredi soir, début du jeûne, des restaurateurs ont décidé de prendre le risque de recevoir une amende en ouvrant leurs établissements.

Le chef Youval Ben Neria a d'ailleurs appelé ses 37 000 abonnés sur Instagram à venir dans ses restaurants et à protester par ce biais. Il a également appelé le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, à ne pas sanctionner les restaurants qui ouvriront et à prendre en compte que les commerces souffrent depuis plus de trente semaines maintenant des manifestations anti-réforme.

Les chefs israéliens les plus connus, comme Haïm Cohen ou Ruti Broudo se sont également joints au mouvement et leurs restaurants resteront ouverts mercredi soir. La protestation prend aussi en définitive une tournure commerciale.

Flash90 De jeunes Israéliens dans des bars et des restaurants de la vieille ville de Jaffa

L'historien spécialiste de l'Histoire juive, David Shapira à indiqué à i24NEWS que cette opposition aux traditions juives, intervient en "contre réaction à la coercition religieuse qui arrive avec cette loi fondamentale sur l'étude de la Torah qui doit être présentée" par le parti ultraorthodoxe du Judaïsme unifié de la Torah. "Nous devrions tous être unis dans le deuil le jour de Tisha Beav, catastrophe nationale qui a entraîné une diaspora et son flot de calamités et d'exterminations", a ajouté l'historien.

"Le 9 Av, que l'on jeûne ou non, n'est pas un jour où on va faire la fête et où on va au restaurant. C'est en tout cas un jour où l'on réfléchit aux évènements qui nous ont détruits, que nous avons souvent nous-même provoqués".