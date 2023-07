56% des personnes interrogées s'inquiètent d'une possible guerre civile

Un sondage publié mardi par Channel 13 révèle que la loi sur la réforme judiciaire votée par le gouvernement israélien lundi a entraîné une inquiétude croissante au sein de la population. Ainsi, selon les résultats de l'enquête, 28% des personnes interrogées pensent à quitter le pays, tandis que 64% ne l'envisagent pas, et 8% restent indécis.

L'étude révèle que plus de la moitié des personnes interrogées (54%) craignent que la réforme judiciaire ne mette en péril la sécurité d'Israël, et 56% s'inquiètent d'une possible guerre civile. Seulement un tiers des personnes interrogées croient le Premier ministre Benjamin Netanyahou lorsqu'il prétend vouloir faire des compromis sur les législations restantes relatives à la réforme judiciaire. Néanmoins, 84% des électeurs du Likoud, le parti de Netanyahou, ont indiqué qu'ils lui font confiance.

L'enquête indique également que 55% des répondants estiment que les leaders de l'opposition, Yaïr Lapid et Benny Gantz, devraient relancer les pourparlers.

Par ailleurs, si des élections avaient lieu aujourd'hui, le parti Unité nationale de Gantz remporterait 30 sièges à la Knesset, devançant le Likoud qui en obtiendrait 25, selon le sondage de Channel 13.

Au sein de la coalition, le parti ultra-orthodoxe Shas obtiendrait 10 sièges, le parti ultra-orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah en obtiendrait 7, et les partis d'extrême droite Otzma Yehudit et Sionisme religieux, 5 sièges chacun.

Selon le sondage, la coalition actuelle ne remporterait que 52 sièges, bien en dessous de la majorité. Les partis d'opposition, quant à eux, obtiendraient 63 sièges, leur conférant une majorité suffisante pour former une coalition.