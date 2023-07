Israël : heurts entre Chrétiens et Juifs aux abords d’un célèbre monastère de Haïfa

Le monastère Stella Maris est considéré par les Juifs comme le lieu de sépulture du prophète Elisha (Élisée)

Des heurts ont éclaté mercredi soir, entre des pèlerins juifs et des fidèles chrétiens aux abords du monastère Stella Maris situé sur les hauteurs du mont Carmel à Haïfa et considéré comme le lieu de sépulture du prophète Elisha (Élisée), successeur du prophète Élie. On ne sait pas ce qui a déclenché les affrontements, mais les heurts auraient commencé quand des dizaines de Juifs hassidiques du courant Breslev sont arrivés sur place.

Shir Torem/Flash90 Vue du monastère Stella Maris à Haïfa

Les échauffourées se sont terminées sans faire ni blessés grave, ni dégâts matériels, même si la police israélienne a été contrainte de bloquer les voies d’accès au site par assurer la sécurité des passants. Ces incidents sont intervenus à la veille d’une manifestation devant rassembler des milliers de fidèles chrétiens à Stella Maris.

Ce n’est pas la première protestation de Chrétiens devant le monastère, qui ont plusieurs fois tenté d’empêcher les pèlerins juifs de prier à proximité de l'église. Le mois dernier, des centaines de personnes ont manifesté sur les lieux après qu’un Chrétien qui avait agressé deux fidèles juifs à proximité a été arrêté.

Flash90 Rassemblement de Chrétiens au monastère Stella Maris pour protester contre les prières juives, à Haïfa, Israël

Les pèlerins du mouvement hassidique Breslev, se rendaient sur les tombes de plusieurs prophètes bibliques, et celle d’Elisha située dans le monastère faisait partie de leur circuit. Ils ont cependant indiqué au Times of Israel qu’ils ne cherchaient pas à pénétrer dans le bâtiment, mais seulement prier en le touchant.