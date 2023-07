Des entreprises spécialisées dans ces démarches administratives signalent “un déluge d’appels” depuis le vote sur la première partie de la réforme judiciaire

“Smart immigration to Berlin”, “Leaving Israel Together”, “Doctors for Relocation” ou encore “Immigration is not a dirty word”. Des groupes aux noms évocateurs, qui pullulent sur les réseaux sociaux en Israël et dont l'activité augmente de façon exponentielle depuis quelques mois. Le pic de recherches et de messages sur ces groupes semble avoir été atteint mardi dernier, alors que la Knesset approuvait à 64 voix contre 0 la première partie du très controversé projet de réforme du système judiciaire en Israël. Quelques heures seulement après que le parlement ait révoqué la norme du caractère raisonnable de l’arsenal juridique israélien, les interactions ont explosé sur ces groupes, rapportent nos confrères de Haaretz. De nombreux Israéliens, inquiets pour l’avenir du pays, se renseignent sur un éventuel “plan B”, à savoir l’émigration et l’obtention d’un passeport étranger.

Yonatan Sindel/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre de la Justice Yariv Levin et d'autres hauts ministres et membres de la coalition lors du vote en plénière de la Knesset.

« Je n'ai aucune nationalité étrangère, alors je cherche des options avec mon partenaire : peut-être la Grèce, peut-être Berlin – et même le Canada est une possibilité . Partout où ils nous acceptent. Après ce qui s'est passé hier, nous avons passé la vitesse supérieure dans la recherche » évoque Daniel Levi, un habitant du centre du pays interviewé par le quotidien.

Chaim Goldberg/Flash90 Des passagers dans le hall d'arrivée de l'aéroport international Ben Gourion près de Tel Aviv, Israël.

Porte d’entrée vers l’UE

Un empressement et une accélération des demandes que semblent confirmer les agences spécialisées dans ce genre de démarches, évoquant la tendance de fond, d’ores et déjà présente depuis quelques mois et qui ne fait que s’accélérer depuis quelques semaines. L’un des directeurs d’agence évoque un “déluge de nouvelles candidatures” rien que pour la journée de mardi.

Ni l’Autorité de la population et de l’immigration en Israël, qui déclare ne pas posséder de données sur les demandes de passeport étrangers, ni les ambassades présentes en Israël, n’ont confirmé ou infirmé ces chiffres.

28% des Israéliens envisageraient de quitter le pays, selon un sondage publié cette semaine par Channel 13. Certains d’entre eux sont déjà en possession d’un passeport étranger, ce qui facilite grandement leurs démarches. Pour les autres, c’est un parcours du combattant qui commence. Malgré les difficultés, beaucoup de ces candidats à l’émigration évoquent leur détermination face à l’incertitude et au futur du pays qui selon eux s’annonce incertain.

Mobilisation des “anti-réforme”

La mesure votée lundi, la première de la réforme à être inscrite dans la loi, empêche la Cour suprême d'invalider une décision gouvernementale en se prononçant sur son "caractère raisonnable". Plusieurs requêtes ont été déposées devant la Cour mardi pour invalider le vote du Parlement.

"On a énormément d'attentes de la part de la Cour suprême. On a compris que la pression exercée jusqu'à maintenant n'était pas suffisante et nous sommes déterminés à passer à la vitesse supérieure. Pas dans la violence mais dans la multiplication des blocages", a confié Doron, qui participe régulièrement aux manifestations, à i24NEWS. "La vitesse supérieure, c'est aussi faire pression sur la Cour suprême et sur les juges qu'on défend depuis déjà six mois, pour qu'ils invalident la loi. S'il faut qu'on aille vers une crise institutionnelle, on est prêts à y aller !", a-t-il lancé en soulignant que l'"objectif premier est que les juges cassent la loi promulguée lundi".

Avshalom Sassoni/Flash90 Un feu allumé par des protestataires sur la voie Ayalon de Tel-Aviv, le 24 juillet 2023

"Nous voulons également obliger les services de sécurité (Shin Bet, Mossad et chef d'état major) à prendre position", a ajouté Doron. Mercredi, peu avant le jeûne de Tisha Beav, Benjamin Netanyahou a affirmé quant à lui qu'"il était encore possible de parvenir à des accords".