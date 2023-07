Le tramway de Tel Aviv entrera en fonction le 18 août après des années de retard

Le directeur général de l'Autorité nationale des transports avait pourtant assuré que le tramway serait opérationnel lors de la fête de Pessah, en avril

Lundi matin, une nouvelle officielle est venue confirmer ce que beaucoup attendaient avec impatience : la ligne rouge du tramway, dans la région de Tel Aviv entrera en fonction le 18 août prochain. Après des années de retards et de débats, le projet a enfin reçu l'approbation de sécurité nécessaire pour son exploitation.

La date d'ouverture initiale du tramway avait déjà été repoussée à plusieurs reprises, suscitant des inquiétudes quant à la réalisation concrète du projet. Lors d'une précédente audience avec le ministre des Transports, le directeur général de l'Autorité nationale des transports avait pourtant assuré que le tramway serait prêt à être opérationnel lors de la fête de Pessah (Pâque juive), en avril, puis lors de Yom Haatsmaout (fête de l'indépendance), en mai. Ces déclarations avaient été accompagnées de discussions concernant la possibilité de confier le projet à une autre société d'infrastructures, potentiellement à Nativ Israel. Cependant, cette option n'a pas reçu l'approbation du Trésor, entraînant des délais supplémentaires.

Le maire de Petah-Tikva, Rami Greenberg, avait annoncé sur les réseaux sociaux que le tramway commencerait à accueillir des passagers dès le mois de juillet. Cette déclaration a toutefois pris de court le cabinet de la ministre des Transports Miri Regev, car l'approbation finale n'a été reçue qu'à la fin du mois de juillet, reportant ainsi le début des opérations à la mi-août.

En dépit de ces nombreux obstacles, l'exploitation du tramway de Tel Aviv et et de son agglomération débutera le 18 août prochain. Les habitants de la région pourront enfin profiter d'un nouveau moyen de transport, après des années d'attente et d'incertitude.