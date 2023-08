Israël : une association étudiante islamiste du Technion publie des messages homophobes

"La propagation de cette dégénérescence est très dangereuse, il s'agit de débauche et d'un acte honteux qui désintègre le système familial"

L’association étudiante islamiste "Riwak" a récemment publié un post contre la communauté LGBT, a rapporté jeudi matin la chaîne publique israélienne Kan. "La propagation de cette dégénérescence est très dangereuse, il s'agit de débauche et d'actes honteux qui désintègrent le système familial", a écrit l’association.

"Nous devons nous tenir comme un barrage impénétrable et une forteresse solide et combattre cette manière de penser", ont ajouté les auteurs du post, publié sur Instagram et Facebook. Le message clairement homophobe a également été partagé par des associations étudiantes islamistes affiliées, présentes dans les universités Ben Gourion et Bar Ilan.

Eve Boccara Des étudiants du Technion à Haïfa

"Ce sont des associations étudiantes qui comptent en leur sein des religieux associés à des membres de la branche nord du Mouvement islamique en Israël", a indiqué à Kan le responsable du département éducation de l’association étudiante israélienne de droite "Im Tirtzu", Shai Rosengarten. "La plupart du temps, l’université n’a pas connaissance des actions de l’association, laissant la porte ouverte au séparatisme, au nationalisme et à l’incitation à la haine", a-t-il ajouté. "Le ministre de l'Éducation doit agir pour empêcher la propagation de cette incitation à toute l’académie".

"Nous nous attendons à ce que le Technion stoppe ce genre d’activités au sein de notre université", a déclaré un étudiant à la chaîne Kan. "Ils utilisent les amphithéâtres et font venir des propagandistes antisionistes et homophobes, c’est très inquiétant".

Wikipédia Le campus du Technion à Haïfa

"Nous utilisons tous les outils à notre disposition pour prévenir les activités offensantes. Chaque demande d'utilisation publique des installations du Technion est examinée. Dans le cas dont nous parlons, aucune demande d’utilisation des locaux de l’université n’a été faite. La procédure d’autorisation des rassemblements publics est très encadrée et nous surveillons le contenu des réunions", a réagi le Technion.

Les universités Ben Gourion et Bar Ilan ont signalé que l'association étudiante islamiste n'était reconnue ni par elles ni par les syndicats étudiants.