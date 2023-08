Décision radicale d'Israël pour lutter contre la polygamie chez les Bédouins

Les familles bédouines ne recevront plus qu'un seul lopin de terre, et ce quel que soit le nombre d'épouses

La communauté bédouine d'Israël est en colère après l'approbation d'un décret destiné a lutter contre la polygamie, par la modification des règles d’attribution des terres au sein des villages où elle vit.

Le comite ministériel en charge des questions bédouines a approuvé en début de semaine un décret stipulant qu’aucune parcelle supplémentaire ne serait plus attribuée aux hommes en ménage avec plus d’une femme. En clair, les familles bédouines ne recevront plus qu'un seul lopin de terre, et ce quel que soit le nombre d'épouses - et donc d'enfants - au sein de celles-ci.

"Depuis le jour où j'ai pris mes fonctions à la tête de l'Autorité bédouine de peuplement et de développement, j'ai fait de la lutte du gouvernement contre la polygamie une priorité absolue", a déclaré le ministre de l’Égalité sociale Amichai Chikli, qui a présenté cette loi conjointement avec le ministre de la Justice, Yariv Levin.

"Jusqu’à présent, les grandes cellules familiales bédouines étaient éligibles à des parcelles supplémentaires et à des allocations dans le cadre du processus d’installation, ce qui constituait une incitation indirecte à la pratique de la polygamie, nuisible tant aux femmes qu’aux enfants et à la société dans son ensemble", a indiqué le Comité ministériel chargé des questions bédouines.

L'ONG de droite Regavim a également salué cette décision comme "une étape importante dans le retour à l'état de droit dans le Néguev", soulignant l'interdiction de la polygamie en Israël "à l'instar de la plupart des pays du monde".

Mais pour la population bédouine, cette mesure est contraire au principe de la démocratie. Certains membres de cette communauté sont allés jusqu'à la qualifier "d'apartheid culturel".

"Cela va impacter des centaines de familles dans le Néguev. En les privant de toit, la loi va donner naissance à des criminels", a commenté un habitant bédouin du Néguev. D'autres membres de cette communauté assurent que la réforme sera inefficace pour contrer la polygamie, et que sa seule conséquence sera de faire tomber davantage de femmes dans la pauvreté.