Israël : une association LGBT porte plainte contre un rabbin pour incitation à la violence

Dans son dernier livre, le rabbin qualifie la coparentalité homosexuelle de "crime contre l'humanité"

Les associations LGBT en Israël montent au créneau pour dénoncer les positions homophobes du rabbin Zvi Tau. Ce lundi, l'une d'elles, Aguda, a porté plainte contre le dirigeant religieux pour son dernier ouvrage, dans lequel il qualifie notamment la coparentalité homosexuelle de "crime contre l'humanité". Dans ce livre intitulé "Sur la gestion du postmodernisme et le fait de de se libérer de ses chaînes", le rabbin affirme considérer la communauté LGBT comme "une nouvelle culture d'élimination de la famille".

"L'enfance est une période très importante pour inculquer des valeurs et des distinctions de base, et quand un enfant n'a pas de père et de mère mais un parent 1 et un parent 2 , son passé et son avenir sont flous. Cette situation est un crime contre l'humanité", écrit-il.

Aguda, l'Association pour l'égalité LGBTQ en Israël, a indiqué avoir déposé plainte contre le rabbin pour incitation à la violence. " Nous avons déposé une plainte auprès de la police contre le rabbin Zvi Tau pour incitation à la violence. Il est impossible d'ignorer une incitation sauvage et extrême écrite noir sur blanc dans le but de nuire aux personnes LGBT. Les masques sont tombés. Ce n'est que le début et nous utiliserons tous les outils judiciaires à notre disposition. "

Le rabbin Zvi Tau est coutumier des polémiques. Religieux ultra conservateur, il est le chef spirituel du parti politique d'extrême droite, Noam, ainsi que le maître à penser de Betsalel Smotrich, ministre des Finances et d'Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale. Il a également fait la une des médias plusieurs fois au cours des derniers mois après des plaintes pour viol le visant. Une enquête judicaire a été ouverte en novembre pour faire la lumière sur ces accusations.