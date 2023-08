L'Etat hébreu rejette environ 30% des demandes de prise en charge pour syndrome post-traumatique. Un chiffre qui pose question après le suicide de Bar Kalaf

Le suicide de l’ancien soldat Bar Kalaf la semaine dernière a remis sur le devant de la scène l’épineuse question des drames liés au stress post-traumatique des anciens soldats en Israël.

En état de forte détresse psychologique, le jeune homme de 33 ans commet l’irréparable. Il s’immole par le feu, après le refus du ministère de la Défense de le reconnaître comme post-traumatique. Un décès qui vient s’ajouter à la liste d’ores et déjà effrayante de suicides dans le pays pour les mêmes raisons. Au cours des deux dernières années, près d’une vingtaine d’anciens soldats en souffrance non reconnus par les autorités militaires ont mis fin à leurs jours.

Démontrer un mal-être invisible

Pour nombre d’entre eux, il est souvent bien difficile de prouver aux autorités une souffrance intérieure bien présente mais très peu visible de l’extérieur.

Basel Awidat/Flash90 Des soldats israéliens postés à Metoula, à la frontière entre Israël et le Liban, dans le nord d'Israël, le 14 mai 2021

Il y a deux ans, le geste désespéré d’un autre ancien soldat,qui s’était immolé par le feu, Itzik Saidyan, avait ému le pays entier et jeté une lumière crue sur certaines carences dans le traitement des ex-soldats traumatisés. Pour protester contre la négligence présumée des autorités dans la reconnaissance du syndrome de stress post-traumatique, le jeune homme s'était immolé par le feu en avril 2021 devant les bureaux de Petah Tikva du Département de réadaptation pour soldats handicapés, alors qu'il luttait depuis des années auprès de l'administration pour recevoir une aide financière et des soins adaptés. Le vétéran a indiqué qu'il avait choisi le département de réadaptation parce qu'il le considérait comme la source d'une grande partie de ses souffrances : "Je voulais qu'ils voient et comprennent à quel point j'ai souffert à cause d'eux, que j'étais prêt à mourir plutôt que de continuer à vivre ce qu'ils m'infligeaient", a-t-il déclaré.

Itzik Saidyan est resté dans le coma durant cinq mois et a subi plus de 30 interventions chirurgicales. Il a passé un an dans l'unité des grands brûlés de l'hôpital Sheba près de Tel-Aviv, avant d'être transféré dans l'unité de rééducation.

Le jeune homme a servi dans la brigade d'infanterie Golani lors de l'opération Bordure protectrice en 2014 en tant que "soldat isolé" (hayal boded). Il avait notamment pris part aux combats à Shejaiya, un quartier de la ville de Gaza qui a connu certains des affrontements les plus violents du conflit.

Procédure lourde et fastidieuse

En mai 2021, soit trois semaines après cet événement, le gouvernement israélien de l’époque avait approuvé l’allocation de 300 millions de shekels supplémentaires (environ 73 millions d’euros) pour le traitement entre autres du stress post-traumatique. Bien que les procédures se soient améliorées, la durée de traitement de chaque demande peut varier de quelques jours à plusieurs mois en cas de manque d’information. L’enquête peut être lourde et fastidieuse, car les autorités veulent s’assurer que le traumatisme soit lié à la période de service militaire et non à une autre cause. Le département de réhabilitation du ministère israélien de la Défense reconnaît environ 116’000 personnes handicapées au sein de l’armée israélienne, dont 7’500 en situation de stress post-traumatique.