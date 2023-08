Les manifestants ont dénoncé ce qu'ils perçoivent comme des discriminations raciales et ont affronté les forces de police

Des centaines d'Israéliens d'origine éthiopienne ont protesté à Jérusalem ce dimanche, exigeant que leurs parents en Éthiopie soient rapidement autorisés à immigrer en Israël. Les manifestants, qui se sont installés près de la Cour suprême, ont dénoncé ce qu'ils perçoivent comme des discriminations raciales et ont affronté les forces de police.

David Zaru, un résident d'Or Yehuda, a indiqué au journal Haaretz l'inégalité apparente dans les politiques d'immigration israéliennes, faisant référence à l'accueil rapide des Juifs d'Ukraine pendant la guerre, mais pas de ceux d'Éthiopie. Il a rappelé son service dans l'armée israélienne et a insisté sur l'urgence de l'immigration de ses proches, étant donné le conflit en cours dans son pays d'origine.

La guerre en Éthiopie dure depuis environ trois ans, et les combats se sont récemment déplacés de la région du Tigré vers la région d'Amhara, où se trouve la ville de Gondar, dans laquelle résident de nombreuses personnes éligibles à l'Aliyah.

Les organisateurs ont indiqué qu'un avion ayant quitté l'Éthiopie pour Israël a laissé derrière lui plus de mille personnes éligibles à l'Aliyah, dont beaucoup sont actuellement dans des zones de conflit à Gondar. Selon les données de l'Autorité de la population et de l'immigration, plus de 4 000 personnes dans les camps de Gondar et d'Addis-Abeba ont sollicité leur droit à l'immigration.

Chaim Goldberg/Flash90 Des membres de la communauté juive éthiopienne affrontent la police lors d'une manifestation à Jérusalem, le 13 août

Gondar compte une importante communauté juive, et les manifestants exigent qu'elles soient amenées en Israël. Face à ces défis, les manifestants ont réclamé non seulement le rapatriement de ces personnes, mais aussi une révision des critères d'éligibilité à l'Aliyah par le gouvernement israélien.

La semaine dernière, quelque 200 Israéliens et personnes pouvant faire leur Aliyah ont été évacués de Gondar par Israël et transférés à Addis-Abeba.