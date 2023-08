Les groupes contestataires évoquent la possibilité d'une "paralysie totale de l'État" et d'une grève générale illimitée dans le secteur économique

Alors que le mouvement contestataire opposé au gouvernement ne montre aucun signe de faiblesse, plusieurs organisations se prononçant contre la réforme judiciaire planifient des actions lors de l'inauguration du tramway à Gush Dan ce vendredi. Les manifestants envisagent une perturbation "surprise" lors de la cérémonie à laquelle le Premier ministre Benjamin Netanyahou et la ministre des Transports, Miri Regev, devraient assister. Les détails précis de cette manifestation demeurent inconnus.

Les groupes protestataires avaient plaidé pour l'ouverture du tramway le samedi, mais leur demande a été rejetée par la Cour suprême. Le projet du tramway a été retardé à plusieurs reprises, notamment en raison d'un problème avec le système de freinage, obligeant les résidents de Tel Aviv à observer des trains vides pendant plusieurs mois. Cependant, la ligne rouge, connectant Bat Yam à Petah Tikva via Jaffa et le boulevard Begin à Tel Aviv, est sur le point d'être inaugurée. Elle compte 34 stations et devrait fonctionner toute la journée avec un intervalle de six minutes entre chaque tram.

AHMAD GHARABLI / AFP Des manifestants brandissent le drapeau israélien lors d'une manifestation contre le projet de loi de réforme judiciaire du gouvernement, à Tel Aviv, le 15 juillet 2023.

Les planificateurs urbains sont optimistes quant à l'impact positif du tramway sur la réduction des embouteillages et l'amélioration de la qualité de vie en ville. Néanmoins, la décision d'interdire le tramway pendant le shabbat et les jours fériés déçoit de nombreux résidents. Cette décision serait en partie due au fait que la ligne traverse Bnei Brak, une ville majoritairement peuplée de Juifs ultra-orthodoxes.

Les groupes contestataires ont également évoqué la possibilité d'une "paralysie totale de l'État" et d'une grève générale illimitée dans le secteur économique. Des discussions sont en cours avec le syndicat des travailleurs et d'autres parties prenantes pour organiser cette potentielle cessation d'activités.