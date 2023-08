“Pourriez-vous vous assoir à l’arrière du bus ? Des hommes vont monter à la prochaine station”

Cette scène a eu lieu cette semaine, dans un autobus du réseau public dans le centre du pays. Des journalistes israéliennes sont volontairement montées dans un véhicule de la ligne 450, desservant des quartiers religieux et un public juif orthodoxe, d’Ashdod vers la capitale du pays Jérusalem.

Ces dernières ont pu constater assez rapidement que, lorsque des hommes religieux montent dans l’autobus, les jeunes femmes sont explicitement invitées à se déplacer au fond du véhicule. Un phénomène qui s’est intensifié ces dernières semaines. De très nombreux cas similaires ont en effet été signalés à travers tout le pays.

“Vous vivez en Israël, c’est un État juif”

Une récente vidéo, rendue publique, montrant un chauffeur d’autobus s’adressant à des jeunes filles a fait scandale. “Si vous montez dans un bus où se trouvent des religieux, que voulez-vous, qu’ils vous regardent de haut en bas?” Ces explications, pour le moins étonnantes, n’ont pas été du goût de la ministre des Transports Miri Regev.

Avshalom Sassoni/Flash90 Miri Regev, ministre des Transports et de la Sécurité routière, lors d'un test du nouveau tramway à Jaffa-Tel Aviv le 16 août 2023

Réagissant à ces propos et au fait que des jeunes filles de 15 ans aient été obligées d’aller s’assoir au fond d’un bus pour laisser leur place à des hommes, la ministre été claire. Regev a tenu à préciser qu’aucune discrimination contre les femmes ne serait tolérée dans les transports publics en Israël, et que le chauffeur qui apparaît dans la vidéo serait démis de ses fonctions. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a également réagi dans des termes similaires, dans un communiqué.

Yonatan Sindel/Flash90 Un bus de la ligne Egged à Jérusalem

Pendant que l’appareil politique condamne, les discriminations semblent se multiplier sur le terrain. La ligne 80 de la ligne Afikim à Ashdod dessert plusieurs quartiers de la ville. Ces dernières semaines, des femmes ont été empêchées de monter à bord. Des incidents documentés prouvent également que plusieurs chauffeurs, s’ils constatent qu’il n’y a que des femmes à l’arrêt de bus, ne s’arrêtent tout simplement pas.

“C’est un autobus réservé aux étudiants de sexe masculin”

Plus grave encore lorsque certaines femmes, sûres de leurs droits, ont tenté d’accéder quand même au véhicule, ces dernières en ont été empêchées au motif que “l’autobus est réservé aux étudiants de sexe masculin”. Des discriminations qui semblent être de plus en plus fréquentes désormais également dans des villes réputées pour leur libéralisme, comme Ramat Gan et Givatayim.

Il convient de rappeler que ces incidents ont eu lieu sur des lignes de transports publics. D’après la loi en Israël, n’importe quelle femme peut s’assoir à la place de son choix et ce type de discriminations est formellement interdit. Les chauffeurs d’autobus confrontés à ces incidents sont censés s’arrêter sur le bas-côté et appeler la police.