Israël : Netanyahou convoque le comité de lutte contre la criminalité dans le secteur arabe

Ben Gvir a proposé la création d'une "unité spéciale" au sein du Shin Bet, qui aurait pour mission d'aider la police à combattre les organisations criminelles

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convoqué mercredi le comité de lutte contre la criminalité dans la communauté arabe, à la suite de l'assassinat de deux personnalités politiques issues de cette communauté en deux jours. Lors de cette réunion, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a proposé la création d'une "unité spéciale" au sein du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure d'Israël. Cette unité aurait pour mission "d'aider la police à combattre les organisations criminelles" en utilisant notamment des "moyens technologiques". Ben Gvir a également suggéré de recourir aux arrestations administratives et de surveiller les élections municipales dans les zones touchées par la criminalité.

Depuis le début de l'année, plus de 155 personnes ont été tuées dans la communauté arabe israélienne. Les deux dernières victimes sont Abdelrahman Kashua, directeur de la mairie de Tira, et Ghazi Saab, un candidat aux élections municipales à Abu Snan. Ce dernier avait précédemment critiqué sur Facebook la montée de la criminalité au sein de sa communauté. Le Shin Bet a indiqué dans la matinée qu'il participera à l'enquête sur le quadruple meurtre d'Abou Snan, ainsi que celui du directeur général de la municipalité de Tira.

Selon des experts, les gangs arabes ont accumulé d'importantes quantités d'armes au cours des deux dernières décennies et s'adonnent à des activités telles que le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, la prostitution, l'extorsion et le blanchiment d'argent.

Netanyahou a qualifié cette vague de violence de "ligne rouge" et a insisté sur le fait que la prise de contrôle de municipalités par des organisations criminelles est intolérable. Toutefois, peu après sa déclaration, quatre autres personnes étaient abattues à Abu Snan, dans le nord du pays.

La communauté arabe en Israël s'inquiète de ce qu'elle perçoit comme une inaction des autorités. Lors des funérailles d'Abdelrahman KashuaMansour, à Tira, le chef du parti islamiste Raam, Mansour Abbas, a exhorté l'État d'Israël à "remplir ses obligations et à protéger la vie de ses citoyens arabes". Benny Gantz, leader du parti Unité nationale, a, lui, appelé au renvoi de Ben Gvir, affirmant que ce dernier est incapable de gérer la crise.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et le commandant de police Yoram Sofer présentent une nouvelle proposition pour éradiquer la criminalité dans le secteur arabe

Sur Facebook, Ben Gvir a affirmé mercredi que les organisations criminelles agissaient comme des organisations terroristes, et a mis en garde : "Pour le moment, ces milices semblent concentrer leurs attaques sur la communauté arabe et sur des gangs concurrents. Cependant, selon les informations que j'ai reçues, en cas de conflit élargi, ces groupes pourraient bien orienter leur violence contre l'État d'Israël lui-même."