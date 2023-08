Israël : un suspect du quadruple meurtre à Abu Snan arrêté à l'aéroport Ben Gourion

Netanyahou a indiqué que le Shin Bet assistera désormais la police dans ses actions contre les organisations criminelles dans le secteur arabe

La police israélienne a arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi un premier suspect dans l'affaire du quadruple meurtre dans la localité arabe d'Abu Snan, au nord du pays, juste avant qu'il ne s'échappe du territoire israélien. Le suspect, résident du nord d'Israël et membre d'une organisation criminelle, a été arrêté à l'aéroport Ben-Gourion alors qu'il planifiait de fuir à Dubaï. Il sera présenté au tribunal de Haïfa qui devrait ordonner une prolongation de sa détention.

L'une des victimes, Ghazi Saab, candidat aux élections locales, avait dénoncé en juillet sur son compte Facebook "les crimes et actes de violence qui ont dépassé toutes les limites". "J'appelle chacun à ne pas utiliser la violence, car il n'y a aucune raison de tuer ; il y a d'autres façons d'agir", avait-il ajouté.

Ce quadruple meurtre a suscité de vives réactions au sein de la classe politique. Le président Isaac Herzog a déclaré : "C'est une situation d'urgence qui exige des mesures drastiques de la part de l'État pour éradiquer la criminalité et la violence et éviter la perte de vies." De son côté, Benny Gantz, chef du parti centriste Unité nationale, a appelé au renvoi du ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, affirmant que ce dernier était incapable de gérer la crise.

Shir Torem/Flash90 La police sur les lieux où quatre hommes ont été abattus dans la ville arabe d'Abu Snan, dans le nord d'Israël.

Pour tenter de mettre fin à cette vague d'assassinats, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué mercredi que le service de sécurité intérieure du Shin Bet assistera désormais la police israélienne dans ses actions contre les organisations criminelles dans le secteur arabe.

Cette décision intervient également après le meurtre d'une autre personnalité politique de cette communauté, Abdelrahman Kashua, directeur de la mairie de la ville de Tira, qui a été abattu par des hommes armés alors qu'il se trouvait dans sa voiture.

Depuis le début de l'année, plus de 155 personnes ont été tuées dans des violences liées à la criminalité au sein de la minorité arabe israélienne. Selon des experts, les gangs arabes ont accumulé d'importantes quantités d'armes au cours des deux dernières décennies et sont impliqués dans des activités telles que le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, la prostitution, l'extorsion et le blanchiment d'argent.