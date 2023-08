L'école de médecine de Tel Aviv va instaurer un quota pour les groupes sous-représentés

L'université va allouer 10 % des places en première année à des étudiants issus des communautés ultra-orthodoxe et éthiopienne

Le directeur de l'école de médecine de l'Université de Tel Aviv, le professeur Ido Wolf, a annoncé une initiative visant à augmenter la diversité au sein de l'établissement. "Nous sommes convaincus que les candidats issus de ces groupes sous-représentés peuvent non seulement réussir dans leurs études mais aussi devenir d'excellents médecins," a-t-il déclaré. Les mesures d'admission adaptées concerneront principalement les tests non cognitifs, dans lesquels ces groupes ont généralement de moins bonnes performances, a précisé Wolf.

Dès l'automne prochain, l'université allouera ainsi 10 % des places en première année de son programme de médecine de six ans à des étudiants issus de communautés sous-représentées. Ces groupes comprennent les juifs ultra-orthodoxes, les Israéliens d'origine éthiopienne et les étudiants surdoués originaires des régions périphériques du pays, tant au nord qu'au sud. Ces régions sont souvent considérées comme des zones sociales et économiques défavorisées.

Au total, 12 étudiants bénéficieront de cette initiative. Si toutes les places ne sont pas pourvues au sein d'un groupe particulier, elles seront offertes aux candidats des autres groupes sous-représentés. La politique d'admission sera également adaptée pour ces étudiants, notamment en ce qui concerne les critères non cognitifs et les tests de personnalité.