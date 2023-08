Israël : des rabbins demandent au gouvernement d'éradiquer la criminalité dans la communauté arabe

Une centaine de rabbins sionistes religieux ont demandé au gouvernement de protéger les Israéliens arabes au nom du caractère sacré de la vie

Une centaine de rabbins et d’éducateurs, hommes et femmes, de la communauté sioniste religieuse, ont appelé le gouvernement à agir pour protéger les Israéliens arabes, au nom du caractère sacré de la vie. Ils ont demandé aux responsables politiques de prendre des mesures pour prévenir les effusions de sang et la violence actuelle qui vise actuellement la communauté arabe du pays, a rapporté vendredi la chaîne israélienne Arutz Sheva.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et le commandant de police Yoram Sofer présentent une nouvelle proposition pour éradiquer la criminalité dans le secteur arabe

"Nous, les rabbins d'Israël, les enseignants de la Torah et les éducateurs, demandons au gouvernement israélien, au nom de la Torah et de la loi juive, de faire tout ce qui est en son pouvoir, bien plus que ce qui est fait actuellement, pour éliminer la criminalité dans le secteur arabe", ont-ils écrit dans une lettre adressée au gouvernement. "Le gouvernement israélien a l'obligation de faire respecter l'interdiction de tuer, dans tous les secteurs de la société israélienne. La réalité de l'anarchie en matière de sécurité est intenable dans tous les secteurs et pour tous les résidents d’Israël, peu importe qui sont les meurtriers", a ajouté la lettre.

JACK GUEZ / AFP Des militants marchent avec des pancartes dénonçant les crimes violents contre les communautés arabes le 6 août 2023 dans la ville côtière israélienne de Tel Aviv

"Le Maître du monde ne peut faire régner sa présence sur terre alors que le sang de gens créés à son image est versé sur notre terre sainte et que rien n’est fait pour y remédier", conclut le groupe.