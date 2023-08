Tel-Aviv : des manifestants menottés au tram pour protester contre l’arrêt durant le shabbat

Des dizaines de militants laïcs se sont menottés au dernier tramway de la journée et ont organisé un "repas de shabbat" dans l'une des rames du tramway

Une table de shabbat, une nape, des hallot - pain tressé traditionnel de shabbat - des assiettes et des boissons. Un repas de shabbat israélien tout ce qu’il y a de plus banal. A un détail près : le “repas” improvisé a lieu dans l’une des rames du métro flambant neuf de Tel-Aviv.

Pour la deuxième semaine consécutive, des dizaines de militants laïcs se sont en effet menottés au dernier tramway de la journée, afin de protester contre l’impossibilité d’utiliser ce moyen de transport pour celles et ceux qui le souhaiteraient durant le shabbat. La police s’est rendue sur les lieux et a empêché d’autres manifestants de se joindre à cette action, alors que l’exploitant du tramway s’est vu contraint d’arrêter son service au niveau de la gare Allenby, au centre de Tel-Aviv.

Un tramway nommé discorde

Depuis sa récente inauguration, le très attendu tramway n’en finit pas de susciter la controverse. Au coeur de la polémique, la suspension complète du service du vendredi soir, début du jour chômé de shabbat pour les juifs pratiquants, au samedi soir à la tombée de la nuit. Seulement voilà, dans une ville comme Tel-Aviv, bastion laïc d’Israël, cet arrêt du service pour des motifs religieux ne passe pas.

Yonatane Laïk / pour i24NEWS Manifestation contre le gouvernement au lendemain de l'inauguration du tramway, le vendredi 18 août 2023

"On ne comprend pas comment on peut arriver à une situation où on interdit à une majorité d'habitants de Tel-Aviv ou Ramat Gan l'utilisation du tramway le vendredi et le samedi", s’est insurgé un manifestant jeudi dernier, en pleine inauguration du tramway par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

"Cela démontre à quel point le gouvernement est déconnecté des réalités du terrain. Nous ne cherchons pas à imposer la présence du tramway à Bnei Brak ou Jérusalem, juste à bénéficier de notre liberté d'action au niveau local”.

Les transports mis à disposition durant le shabbat dans les villes libérales ont fait leurs preuves, notamment à Haïfa, où les bus ne désemplissent pas le samedi. Cela démontre que le besoin est réel. A Tel-Aviv, des autobus sont affrétés par la municipalité afin que les personnes qui le souhaitent puissent se déplacer gratuitement pendant le jour chômé.

Avshalom Sassoni/Flash90 Essai du nouveau tramway à Jaffa-Tel Aviv le 16 août 2023

D’après un article paru récemment sur le site économique The Marker, quelque 45000 personnes utilisent les transports à Tel-Aviv et dans les villes avoisinantes chaque fin de semaine. "Nous ne voyons aucune cohérence dans cette décision, les voitures traversent le grand axe de Bnei Brak shabbat, alors pourquoi interdire les transports en commun ? Pourquoi les revendications des religieux s'arrêtent-elles aux bus?", pointe du doigt Michel, qui participe régulièrement aux manifestations anti-gouvernement.

"Les tensions autour du tramway sont exacerbées parce que nous sommes dans une situation de crise grave, mais les débats sur les transports publics le shabbat ne sont pas nouveaux", tempère Philippe Velilla, spécialiste de la société israélienne. "Il s'agit d'une fracture ancienne entre deux publics, qui prouve surtout l'absence de réflexions et de solutions nouvelles", analyse-t-il. "Il faudrait par exemple, prendre en compte l'avis des populations concernées qui sont forcément différentes entre Tel-Aviv et Bnei Brak".