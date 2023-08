Six blessés dans une fusillade criminelle impliquant la communauté arabe dans le nord d'Israël

Les forces de l'ordre ont révélé qu'un différend criminel entre deux familles était à l'origine de cet incident violent

Une fusillade dans la ville de Kafr Kanna, dans le nord d'Israël, a fait six blessés samedi, dont deux grièvement dans la communauté arabe israélienne.

L'attaque s'est produite dans la cour d'une résidence et l'agresseur a rapidement pris la fuite. L'identité des tireurs reste inconnue. Les autorités ont révélé qu'un différend criminel entre deux familles était à l'origine de cet épisode de violence. Selon des informations préliminaires, la police a localisé un véhicule abandonné et incendié des auteurs. Parmi six blessés, une femme de 29 ans et un homme de 55 ans, tandis que trois autres seraient dans un état modéré et un autre légèrement.

Vague de crimes violents

La semaine dernière a été marquée par de multiples fusillades mortelles. Parmi les incidents figurent un quadruple homicide à Abu Snan, une ville du nord, survenu mardi, et l'assassinat ciblé de l'adjoint au maire de Tira le lundi précédent.

JACK GUEZ / AFP Des militants marchent avec des pancartes dénonçant les crimes violents contre la communauté arabe le 6 août 2023 à Tel Aviv.

Ces incidents s’ajoutent à la vague croissante de crimes violents au sein de la communauté arabe tout au long de l’année.

Plus de 150 personnes ont été tuées cette année dans des fusillades, suscitant des inquiétudes quant à l'apparente incapacité de la police à mettre un terme aux violences en cours.