Israël : des adolescentes juives et arabes réunies dans un camp d'été

"Notre objectif n'est pas de résoudre le conflit israélo-arabe, c'est juste de vivre ensemble"

Le camp d'été "One Team" a accueilli ces derniers jours 50 Israéliennes âgées de 13 à 15 ans, réunies autour de leur amour des arts martiaux. La particularité de cette colonie pas comme les autres ? Rassembler des adolescentes juives et arabes - ces dernières étant issues de villages bédouins non reconnus par l'Etat. "J'ai construit ici une coalition, dont l'objectif est de se servir du sport comme outil de changement social", explique Danny Hakim, éducateur d'arts martiaux. Il souligne qu'il existe aujourd'hui plus de vingt organisations similaires dans le pays qui travaillent avec 50 000 enfants.

Pour le seconder dans l'enseignement des arts martiaux, Danny Hakim a fait appel à un ami arabe, Hazem. Ou l'éducation par l'exemple. "Je connais Hazem depuis 20 ans. Je connais aussi sa famille et il connaît la mienne", dit l'instructeur à ses élèves.

Se faire des amis implique un respect mutuel et la compréhension de l'autre. Comme tout projet de coexistence basé sur l'amour du sport, symétrie et réciprocité sont des conditions préalables incontournables. "La coexistence, c'est vivre ensemble. Un état d'esprit, l'harmonie. Notre objectif n'est pas de résoudre le conflit israélo-arabe, c'est juste de vivre ensemble", expliquent les éducateurs de "One Team".

Pour Hanan Abou-Kweider, éducatrice bédouine qui encadre les adolescentes, la coexistence repose sur un principe simple, du moins sur le papier : "Je te respecte et tu me respectes. Je protège tes droits et tu protèges les miens", dit-elle. D'autres éducateurs de "One Team" soulignent que la démarche d'un tel camp est de mettre en lumière les similitudes entre ces jeunes filles, plutôt que leurs différences. Ils disent par ailleurs préférer le terme de "société partagée" à celui de "coexistence", qui revêt selon eux des sens différents. "Nous sommes une société aux multiples couleurs, pas seulement Arabes et Juifs. Nous ne sommes pas un melting pot, mais plutôt une salade de fruits", dit l'un deux.

"Les obstacles sont l'ignorance et la peur. Mais quand on travaille ensemble, quand on fait du sport ensemble, la peur disparaît", affirme Danny Hakim. Pourtant, dans les faits, langues, cultures et coutumes peuvent être difficiles à concilier. "Je suis responsable des filles bédouines ici. Pour leurs parents, je suis une 'caution', une 'garantie'. Chez nous, il n'est pas coutume que les filles sortent de la maison et dorment à l'extérieur", note une éducatrice.

Si les jeunes filles présentes au camp de vacances profitent du moment présent, ceux qui les encadrent ont le regard tourné vers l'avenir. "C'est pour nous un objectif sur le long terme", assure un éducateur.

Comme les autres les jeunes filles de leur âge, toutes cultures et religions confondues, ces adolescentes rêvent de faire carrière dans la high-tech, le cinéma ou la police. Ce sont ces rêves, et bien d'autres, qu'elles ont partagés durant ces quelques jours. "Grâce à ce camp, j'ai appris à respecter les autres un peu plus. Je ne les juge plus", assure une participante arabe. "C'était un plaisir. J'ai appris beaucoup de choses sur les Juifs", dit-elle encore.

"Je viens d'une famille religieuse. Ici je me suis ouverte et j'ai rencontré des filles qui viennent de beaucoup d'endroits différents et qui ont d'autres idées que les miennes", relate une autre jeune fille, juive cette fois. "Avec tout ce qui se passe dans le pays, je pense qu'il faut simplement se donner mutuellement l'amour le plus innocent et pur qui soit."

Et quel vecteur plus efficace que le chant pour créer des liens ? Tout au long de leur séjour, ces adolescentes ont entonné à tue-tête des chansons mélangeant des paroles en arabe et en hébreu.

"Je pensais que les filles juives ne voudraient pas nous parler, mais j'ai découvert que ce n'était pas vrai", raconte une jeune fille bédouine. Veillées dans les dortoirs et éclats de rire partagés ont tôt fait de rapprocher les adolescentes. "On espère rester amies pour le reste de nos vies", concluent en chœur deux participantes.