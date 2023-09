Israël : 2,5 millions d’élèves font leur rentrée scolaire

24 400 maternelles et 5 560 écoles ont ouvert leurs portes vendredi

L’année scolaire a démarré ce vendredi pour 2,5 millions d’élèves israéliens, du jardin d’enfants à la terminale. 24 400 maternelles et 5 560 écoles ont ouvert leurs portes et 181 000 écoliers ont entamé leur parcours scolaire au CP. Jeudi, la grève des enseignants a pris fin avec la signature d’un accord entre le commissaire aux salaires et l'organisation des enseignants du secondaire, permettant à un demi-million d'élèves des collèges et lycées de faire leur rentrée, dont 142 000 élèves de terminale.

Jonathan Shaul/Flash90 Rentrée des classes dans une école de Modiin, Israël, le 1er septembre 2023

Le thème éducatif de l’année scolaire 2023-2024 choisi par l’Éducation nationale "Éducation pour toutes les opinions", intégré dans le cursus, traitera de la crise sociale, des profondes divisions et conflits de la société israélienne. Parallèlement, il y aura une introduction à la réforme juridique expliquant la racine du différend. De plus, le plan de travail "De la stratégie à la pratique - stabilité, flexibilité et croissance", transmettra le message de l’importance de l'investissement et de l’effort à chaque élève. Le thème a également pour but de les encourager à agir selon leur désir personnel, à puiser dans leur potentiel pour progresser et les conduire vers le succès, selon le ministère de l’Éducation.

"Nous commençons l’année scolaire avec beaucoup d'enthousiasme et le système éducatif est prêt à accueillir les élèves et le personnel", a déclaré vendredi matin le ministre de l’Éducation, Yoav Kish. "Nous sommes prêts à relever tous les défis, à faire face à la crise sociale qui existe dans l'État d'Israël et offrir un lieu sûr, respectueux et inclusif", a-t-il poursuivi.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de l'Éducation Yoav Kish, au ministère de l'Éducation, à Jérusalem, le 31 août 2023

Avant le début de l'année scolaire, le ministère de l'Éducation a publié la liste des prénoms les plus courants parmi les enseignants, les prénoms bibliques tenant largement le haut du pavé. Rachel, Mikhal, Esther, Sarah et Myriam arrivent en tête chez les femmes, tandis que Yossef, David, Moshé, Yaakov et Yitzhak sont les plus portés chez les enseignants hommes.