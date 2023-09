Israël : chute de 60 % de l'Alyah de France entre 2022 et 2023

Inquiets, le ministère de l'Alyah et l'Agence juive déploient des émissaires pour encourager les Français à venir s’installer en Israël

Le sujet avait été évoqué sur l’antenne d'i24NEWS il y a quelques semaines, et désormais les chiffres officiels le prouvent : environ 700 nouveaux immigrants français sont arrivés en Israël de janvier à juillet 2023, soit 60% de moins que l’année précédente. Une baisse considérable. Pourtant, le ministère israélien de l’Alyah continue de croire au fort potentiel d’immigration parmi les Français. Pour concrétiser ces espoirs, il a pris la décision, en coopération avec l'Agence juive, d'envoyer des émissaires au domicile des ayants droit à l'alyah ayant auparavant exprimé le désir d'immigrer en Israël.

L’Agence juive précise dans un communiqué qu’une hotline est actuellement en cours de mise en place au Centre mondial de l'Agence juive, avec des opérateurs dédiés qui contacteront les quelque 8000 Juifs français ayant entamé un processus d'immigration vers l'État d'Israël au cours des cinq dernières années, et qui ne sont pas allés au bout.

“Sortir des sentiers battus et investir massivement pour encourager l’immigration”

Tout ceci dans le but d'augmenter le nombre d'immigrants en provenance de France, suite à la diminution constatée ces dernières années. Une décision qui rejoint d'autres décisions prises actuellement par le ministre de l'Immigration et de l'Intégration pour tenter de renverser la tendance.

"La diminution du nombre d'immigrés en provenance de France en particulier, et des pays occidentaux en général, nous oblige à sortir des sentiers battus, et à investir massivement pour encourager et faciliter l'immigration. Nous sommes très intéressés par l’immigration des Juifs français vers l’État d’Israël et croyons que nous pouvons encore augmenter leur nombre", a indiqué le ministre Ofir Sofer.

GPO Des Français ayant fait leur Alyah arrivent en Israël le 08 août 2023

“Nous nous efforçons, avec nos partenaires du bureau de l'immigration et de l'intégration, de trouver des solutions efficaces, innovantes et pertinentes à la réalité changeante, afin de permettre une immigration aussi réussie et facile que possible", a indiqué quant à lui Doron Almog, le président de l'Agence juive.

Haïfa, dans le nord d'Israël, est la ville qui a accueilli le plus de nouveaux immigrants ces dernières années. Selon les données du ministère de l'Immigration et de l'Intégration, 20% du nombre total de nouveaux immigrants ont choisi de s'installer dans la ville portuaire.