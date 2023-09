Chez les garçons, les noms les plus donnés sont dans l'ordre, Mohammed, Adam, Youssef et David, chez les filles : Avigaïl, Tamar et Maryam

L'Office de la Population et de l'Immigration en Israël a publié lundi sa traditionnelle liste des prénoms les plus courants donnés aux nouveaux-nés au cours de l'année écoulée. Pour les prénoms masculins, au sein de la population juive, David occupe de nouveau la première place cette année avec 846 occurrences, suivi par Ariel avec 814. Lavi conserve sa troisième place avec 754 enfants nouvellement nommés, tandis que Raphaël grimpe à la quatrième place, remplaçant Ori qui occupe désormais la cinquième. Noam clôture le top 10, même s'il a perdu quatre places par rapport à l'année dernière. Dans la communauté arabe, c'est le prénom Mohammed qui occupe la première place avec 1 666 nouveaux-nés, suivi par Adam avec 1 187 et Youssef avec 1 186. Le prénom David occupe donc seulement la quatrième place à l'échelle nationale. Chez les filles, dans la population juive, c'est le prénom Abigail qui occupe la première place avec 969 nouveaux-nés, suivi par Tamar avec 837. Yael et Noa conservent respectivement leur troisième et quatrième place, tandis que Sarah monte à la cinquième, reléguant Adel à la huitième place. Ella, qui n'était pas dans le top 10 l'année dernière, ferme la liste. Dans l'ensemble de la population, Abigail et Tamar demeurent les prénoms les plus populaires pour les filles, suivies de Maryam (806), qui est le prénom le plus donné au sein de la communauté arabe.