Israël atteindra les 10 millions d’habitants l’année prochaine

7,181 millions des résidents israéliens sont juifs, 2,065 millions arabes et 549 000 aucun des deux, selon les statistiques de l'année écoulée

À l’approche du Nouvel an juif, le Bureau central des statistiques (BCS) d’Israël a publié mercredi les données de l’année écoulée. La population israélienne actuelle est estimée à 9,795 millions de personnes et devrait atteindre les 10 millions à la fin de l’année 2024. Le nombre d’habitants atteindra 15 millions fin 2048 et 20 millions fin 2065, selon les prévisions du BCS.

Olivier Fitoussi/Flash90 Les Israéliens dans des bars et des restaurants à Jérusalem, Israël

7,181 millions des résidents israéliens sont juifs, soit 73 % de la population totale du pays. Le pays compte 2,065 millions d’Arabes, représentant 21 % de la population israélienne. 549 000 personnes n’appartiennent à aucune de ces deux communautés, soit 6 % des habitants de l’État hébreu. Au cours de l’année écoulée, 172 000 bébés sont nés et 48 000 personnes sont décédées. De plus, le pays a gagné 70 000 nouveaux habitants, dont 66 000 nouveaux immigrants. La population israélienne a augmenté de 194 000 personnes, ce qui représente une croissance démographique de 2%.

En 2022, l'espérance de vie en Israël était de 84,8 ans pour les femmes et de 80,7 ans pour les hommes. En 2021, les revenus d’un ménage israélien étaient de 19 916 shekels bruts (4 900 euros), soit 16 649 (4 000 euros) net et 62 % d’entre eux étaient propriétaires. Les dépenses financières des ménages s'élevaient en moyenne à 15 122 shekels (3 700 euros) mensuels, dont 18,7 % consacrés à l'alimentation.

Michael Giladi/Flash90 Des Israéliens font leurs courses au Shufersal Deal de la ville de Katsrin, sur le plateau du Golan

Les revenus des foyers des plus de 65 ans, sont moins élevés, selon les statistiques, avec un revenu moyen brut de 17 762 shekels (4 300 euros) par mois dans les ménages comprenant au moins deux personnes. Dans les foyers ne comptant qu’une personne le revenu mensuel brut moyen était de 7 287 shekels (1 800 euros).