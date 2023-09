Le rabbin controversé Yigal Levinstein était à Tel Aviv pour donner une conférence dans les locaux d'une ONG sioniste religieuse

Des manifestants de gauche ont agressé, mardi soir à Tel Aviv, le rabbin Yigal Levinstein et Israel Zaria, deux figures emblématiques du sionisme religieux. Les policiers ont dû intervenir pour les sauver d'une foule en colère. Selon plusieurs médias israéliens, les manifestants étaient armés de bâtons et ont tenté de frapper les deux hommes.

https://twitter.com/i/web/status/1704250998812738025

Des images de l'incident ont été partagées sur les réseaux sociaux par le journaliste israélien Yinon Magal. "Des dizaines de manifestants ont tenté de nous attaquer physiquement avec des bâtons et leurs mains. Si la police n'avait pas protégé le rabbin avec leurs corps, cela aurait mal fini", a déclaré une personne qui se trouvait avec le rabbin Yigal Levinstein au moment des faits. D'autres manifestants ont crié : "Partez, fascistes. Retournez dans les implantations, vous n'avez rien à faire ici", selon Channel 12.

Levinstein, un rabbin controversé membre de l'académie prémilitaire Bnei David située dans l'implantation d'Eli, était venu à Tel Aviv pour donner une conférence à Rosh Yehudi, une ONG sioniste religieuse visant à promouvoir l'identité juive et dirigée par Zaria. En 2018, Levinstein avait écrit que l'homosexualité devait être éradiquée comme le SIDA. Il est aussi réputé pour être un fervent défenseur des thérapie de conversion des homosexuels.

https://twitter.com/i/web/status/1704243041500905486

Bezalel Smotrich, le ministre des Finances et chef du Parti sioniste religieux, a critiqué l'incident et le silence de l'opposition. "C'est un spectacle tiré des heures les plus sombres de l'histoire juive", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. De son côté, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, a déclaré : "La politique définie pour la police israélienne est de ne tolérer aucun acte de violence grave."

Alors que certains membres de l'opposition, comme le député de l'Unité nationale Ze'ev Elkin, ont dénoncé l'agression, la dirigeante du parti travailliste, Merav Michaeli, a défendu les manifestants. Elle a déclaré lors d'une conférence : "Quand il vient à Tel Aviv, les manifestations sont légitimes. Il fait des lavages de cerveaux à ses étudiants. Cet homme cherche à détruire l'État d'Israël."