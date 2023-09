Israël : polémique autour d'une cagnotte pour un extrémiste condamné pour le meurtre d'une famille palestinienne

Plus de 1,2 million de shekels ont été récoltés pour Amiram Ben Uliel, qui a été condamné pour le meurtre de la famille Dawabshe en 2020

Une campagne de collecte de fonds en faveur d'Amiram Ben Uliel, un extrémiste juif condamné pour le meurtre d'une famille palestinienne en 2015, a recueilli plus de 1,2 million shekels (environ 295 000 euros). En 2020, Ben Uliel a été condamné pour trois meurtres, tentatives de meurtre, incendie criminel et complot dans le but de perpétrer un crime haineux, après avoir lancé un engin incendiaire dans une maison de la ville de Duma, en Cisjordanie. Les victimes étaient Riham et Saad Dawabshe et leur fils Ali Saad, âgé de 18 mois. Leur autre fils, Ahmed, a survécu malgré de graves brûlures.

Olivier Fitoussi/Flash90 Des Israéliens manifestent pour demander la libération d'Amiram Ben Uliel

La campagne, intitulée "Amiram mérite aussi la justice", a été mise en lumière lorsque la députée Limor Son Har-Melech, du parti d'extrême droite Otzma Yehudit, a soutenu Ben Uliel, le qualifiant de "saint homme vertueux". Jeudi matin, plus de 6 020 personnes avaient contribué à la campagne. Plusieurs figures publiques, dont l'ancien député Moshe Feiglin, le chanteur Ariel Zilber et d'autres personnalités d'extrême droite, ont également contribué à la cagnotte. L’objectif est de rassembler 1,6 million de shekels, alors que la collecte doit s’achever jeudi soir.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a démenti les rumeurs de sa contribution. Son Har-Melech, dans une vidéo, a insisté sur l'innocence de Ben Uliel, critiquant son isolement en prison et le qualifiant de "juste". Ces propos ont été critiqués par d'autres députés, dont Almog Cohen, également membre de Otzma Yehudit. Les soutiens de Ben Uliel contestent la manière dont ses aveux ont été obtenus par les services de sécurité israéliens, la qualifiant de "torture".

De son côté, le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel a réprimandé Son Har-Melech pour ses remarques, rappelant l'importance du commandement "Tu ne commettras pas de meurtre". Récemment, 14 députés ont demandé d'assouplir les conditions de détention de Ben Uliel. Pour Rosh Hashana, il a été brièvement transféré avant de retourner en isolement.