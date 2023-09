Yom Kippour, mode d'emploi

Cette célébration est dédiée à la repentance des péchés de l'année précédente, les fidèles cherchant à obtenir le pardon de Dieu, mais aussi des autres

Les juifs du monde entier vont célébrer, entre dimanche soir et lundi, Yom Kippour, dit aussi le Jour de l'Expiation, jour le plus saint du calendrier juif, marqué par 25 heures de jeûne et de prières intensives. 25 heures dédiées à la repentance des péchés de l'année précédente, avant que le destin de chacun soit déterminé pour l'année suivante. Selon la Torah, ce jour vise à expier les péchés, une vision renforcée par le talmudiste Maïmonide, qui décrit Yom Kippour comme "un moment de repentance, tant pour les individus, que pour la communauté". L'essence de la journée est d'obtenir le pardon, non seulement de Dieu, mais aussi des autres.

Yom Kippour commémore le jour où Dieu a pardonné au peuple d'Israël pour le péché du veau d'or. Prescrit par la Torah, le jeûne est central pour se focaliser sur l'âme, et non le corps. Il doit aider les fidèles à se rappeler la fragilité de la vie et de la dépendance envers Dieu. Durant cette journée, cinq activités principales sont interdites : manger, boire, porter des chaussures en cuir, se laver ou se parfumer, et avoir des relations intimes. Certains assouplissements sont accordés pour les femmes en situations particulières.

David Cohen / Flash90 Un juif souffle dans une corne de shofar en Israël

Pour préparer au mieux ces 25 heures sans manger, il est suggéré de bien s'hydrater et de consommer des glucides. Avant le début du jeûne, un repas équilibré est conseillé. Il est également recommandé d'éviter les aliments qui pourraient causer de l'inconfort. Pendant le jeûne, l'exposition au soleil et les efforts physiques sont à éviter.

Les fidèles passent la majeure partie de Yom Kippour à la synagogue, où ils prient pour se rapprocher de Dieu, exprimer des regrets et demander pardon. Les prières, notamment le Kol Nidre, au début de jeûne, et la Neilah, qui est récitée à la fin, abordent souvent la confession des péchés. La fin de Yom Kippour est marquée par le son du Chofar, ou corne de bélier. Il rappelle le sacrifice d'Isaac et sert aussi de réveil spirituel. Yom Kippour est ainsi une journée de réflexion, de repentir et de renouvellement. C'est une opportunité pour chaque juif de se rapprocher de Dieu et de s'améliorer en tant qu'individu.

En Israël, les festivités voient les transports publics s'arrêter et les rues se vider, permettant à de nombreux Israéliens de faire du vélo sur des routes désertées par les automobilistes. Selon certaines estimations, le jeûne de Yom Kippour est respecté par environ 60% de la population israélienne et 50% des juifs de diaspora.