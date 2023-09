Israël: les altercations entre laïcs et religieux à Tel-Aviv le jour de Kippour secouent le pays

"Nous devons tirer la leçon du fait que de toutes les menaces, la menace interne est la plus dangereuse”", a déclaré le président Isaac Herzog

Les dirigeants politiques israéliens ont réagi mardi aux affrontements entre manifestants laïcs et organisateurs de prières de rue à Tel-Aviv, et ailleurs dans le pays, lors du début du jour solennel de Yom Kippour. Dimanche soir, place Dizengoff à Tel-Aviv, des heurts ont éclaté entre fidèles, certains tenant à la séparation hommes-femmes pour la prière de rue, et d'autres n'en voulant pas. Les organisateurs de l'office ont ainsi tenté d'utiliser les drapeaux israéliens comme barrière, malgré la décision de la Cour suprême qui a explicitement interdit la séparation sur la place centrale de Tel-Aviv - conformément au souhait de la municipalité qui refusait que hommes et femmes soient séparés dans l'espace public - où les prières sont d'habitude moins strictes que dans les synagogues.

Tomer Neuberg/Flash 90 Place Dizengoff à Tel Aviv le 24 septembre pour Yom kippour

"Le peuple d'Israël a cherché à s'unir à l'occasion de Yom Kippour, dans une demande de pardon et d'unité entre nous", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur X (anciennement Twitter).

"À notre grand étonnement, dans l'État juif, le jour le plus saint du peuple juif, des manifestants de gauche se sont révoltés contre les Juifs pendant leurs prières. Il semble qu'il n'y ait aucune frontière, aucune norme et aucune limite à la haine des 'extrémistes de gauche'. Comme la majorité des citoyens israéliens, je rejette cela. Un tel comportement violent n'a pas sa place parmi nous", a déclaré Netanyahou.

Les dirigeants de l’opposition politique ont cependant accusé les organisateurs de la prière et leur utilisation entre autres de drapeaux israéliens pour séparer les hommes et les femmes, malgré la décision de la Cour suprême.

Yonatan Sindel/Flash90 Yair Lapid

"M. Netanyahou, à la fin de Yom Kippour, un Premier ministre ne devrait pas ajouter à l’incitation et aux conflits, mais essayer de calmer les esprits", a déclaré le chef de l’opposition et ancien Premier ministre israélien, Yair Lapid, sur X (anciennement Twitter). "Pour votre information, la plupart des gens venus protester contre la coercition des 'messianistes' avaient jeûné et prié ce jour de Yom Kippour", a ajouté Lapid. "Ils ne sont pas contre le judaïsme, ils essaient de sauver le judaïsme du groupe raciste et extrémiste qui leur a donné le pouvoir", a-t-il conclu, faisant référence à la coalition de droite et d'extrême-droite, composée de plusieurs partis religieux et ultra-orthodoxes.

Tomer Neuberg/Flash 90 Le groupe juif orthodoxe Rosh Yehudi met en place une division entre les sexes, parmi les manifestations, lors d'une prière publique sur la place Dizengoff pour Yom Kippour.

"Pendant 75 ans, une grande majorité d'Israéliens ont réussi à parvenir à des accords sur l'espace public à Yom Kippour", a déclaré l'ancien ministre de la Défense et président du parti de l'Unité nationale, Benny Gantz, dans un communiqué. "Maintenant, celui qui a décidé de nous séparer a réussi à profaner ce jour saint par la coercition et la haine gratuite. Et qui, sinon le Premier ministre, le plus grand générateur de haine, est celui qui choisit maintenant d'attiser le feu, de transformer notre espace public en zone sinistrée", a accusé le chef du parti de l'Unité nationale.

"Mais plus important encore, nous devons nous rappeler que là où se trouvent ceux qui nous font dériver vers une guerre civile fratricide, notre tâche à tous est de l'empêcher", a conclu l'ancien ministre de la Défense.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a qualifié les manifestants de "haineux qui ont tenté d'expulser le judaïsme de la sphère publique", en ajoutant qu'il participerait à des prières de rue jeudi soir sur la place de Tel-Aviv.

"Il existe un réel danger pour l'Etat d'Israël"

Le président de l'Etat, Isaac Herzog, s'est quant à lui exprimé mardi, alors que débutait la cérémonie de commémoration des 50 ans de la Guerre du Kippour en présence du Premier ministre, du ministre de la Défense Yoav Gallant, du chef d'Etat-Major Herzi Halevi et du président de la Knesset Amir Ohana. "Nous devons tirer la leçon du fait que de toutes les menaces, la menace interne est la plus dangereuse”", a déclaré Herzog. "Hier, en plein jour saint, 50 ans après le début de la guerre, nous avons vu précisément dans la première ville hébraïque que cette lutte entre nous s'intensifie" a-t-il rajouté, avant d'exprimer sa "profonde tristesse" et son "choc à la vue de notre peuple se battant en vain en ce jour qui symbolise l'unité".