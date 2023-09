La criminalité au sein de la communauté arabe a provoqué la mort de 183 personnes depuis le début de l'année

Quatre hommes et une femme ont été abattus lors d'une fusillade perpétrée en en plein jour dans le village bédouin de Basmat Tab'un, près de Haïfa. Selon les premiers éléments, il s'agirait de deux parents et de leurs trois enfants. Un autre homme a également été blessé lors de l'attaque et se trouve dans un état modéré. Les services de secours dépêchés sur place ont confirmé le décès des cinq victimes.

https://twitter.com/i/web/status/1707012864286892120 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un incident séparé ce matin, Aatif Abu Khalib, un résident de Haïfa, a été tué par balles dans sa voiture près de la zone Check Post. L'incident serait dû à un motif criminel. Les caméras de surveillance montrent deux individus masqués tirant plusieurs salves de balles sur le conducteur au milieu de la route avant de s'enfuir dans un autre véhicule. Les enquêteurs de la police estiment que la victime n'était pas la cible initiale. Ils envisagent l'hypothèse qu'un membre de sa famille était visé. Ne parvenant pas à atteindre leur cible première, les assaillants auraient ainsi reporté leur vengeance sur Khalib.

Il y a un mois, le chef d'un groupe criminel, Samir Bakri, qui était recherché par la police et était en fuite depuis de longs mois, a été arrêté avec son adjoint dans sa cachette à Tevaon. Bakri était recherché pour son implication présumée dans des affaires de meurtre, de violence et d'extorsion. Son arrestation est le résultat d'une opération complexe menée par les forces spéciales de l'unité centrale du district nord.

Selon l'ONG Initiatives Abraham, la criminalité au sein de la communauté arabe s'est dramatiquement intensifiée, causant la mort de 183 personnes depuis le début de l'année, contre 80 pour la même période l'année précédente.