Israël : au moins 30 blessés dans un accident de bus près de Beit Shemesh

Le bus transportait des enfants de 12 ans, deux des blessés sont dans un état grave et trois autres dans un état modéré

Au moins 30 personnes ont été blessées mercredi soir lorsqu'un bus transportant des enfants de 12 ans s'est renversé sur la Route 38, à l'intersection d'Ashtaul, en périphérie de Beit Shemesh, avant de tomber dans un fossé. D'après les services d'urgence de Magen David Adom, au moins deux des blessés sont dans un état grave et trois autres dans un état modéré.

Aucun passager ne semble être resté coincé à l'intérieur du bus. Un hélicoptère et une grue du Magen David Adom ont rapidement été dépêchés sur les lieux pour soulever le bus. Les enquêteurs spécialisés dans les accidents de la route ont entamé leurs investigations pour déterminer les causes de cet accident. Les médecins et les secouristes, arrivés sur les lieux, ont prodigué les premiers soins aux blessés avant de transférer certains d'entre eux vers des hôpitaux de Jérusalem.

Oshri Adri, un infirmier du Magen David Adom, ainsi que les secouristes Yishai Glick et Shmuel Pashkos, ont déclaré : "Nous sommes rapidement arrivés sur place et avons découvert le bus renversé dans un ruisseau près de la route. Quinze passagers étaient sortis du bus, des enfants âgés de 8 à 12 ans, tous pleinement conscients. Le chauffeur du bus les a également aidés à sortir. Nous avons effectué un premier triage des passagers : deux enfants ont subi des blessures graves. L'un d'entre eux présentait des lésions multiples tandis que l'autre souffrait d'une blessure abdominale ; nous leur avons prodigué les premiers soins vitaux et les avons rapidement évacués vers l'hôpital dans un état grave. L'un d'eux a été sédaté et placé sous ventilation."

L'organisation des chauffeurs de bus affiliée à l'union nationale Histadrut a déclaré qu'il était "encore trop tôt pour connaître les circonstances exactes de cet accident grave". Ils ont toutefois mis en avant l'importance de formations adéquates pour les chauffeurs, la régulation des temps de conduite et de repos selon les normes européennes, le maintien des compétences des chauffeurs et la sécurité des bus pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.