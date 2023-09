Israël : Ben-Gvir annule sa "prière de protestation" à Tel-Aviv

Cette décision fait suite à une manifestation violente survenue lors de Yom Kippour, qui avait perturbé un grand rassemblement de prière

Le ministre israélien de la Sécurité Nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé mercredi avoir décidé d'annuler le service de prière qu'il avait prévu d'organiser jeudi sur la place Dizengoff de Tel Aviv. Cette décision fait suite à une manifestation violente survenue lors de Yom Kippour, qui avait perturbé un grand rassemblement de prière.

Plus tôt dans la journée, les organisateurs d'une manifestation contre le service de prière de Ben-Gvir avaient annoncé que leur événement serait déplacé de la place Dizengoff à la place Habima. Suite à une discussion avec les résidents et afin de prévenir toute provocation, les organisateurs ont annoncé ce changement de lieu.

"À la lumière de l'annonce faite par les dirigeants du mouvement de protestation d'extrême-gauche, selon laquelle ils ne répéteraient pas les actes antisémites commis lors de Yom Kippour, durant lesquels ils ont cherché à évincer les fidèles juifs de l'espace public, et leur intention d'organiser leur manifestation ailleurs, le ministre de la Sécurité Nationale, Itamar Ben-Gvir, a jugé que la tenue de l'événement de prière n'était plus nécessaire," a déclaré le bureau du ministre.

"Je suis heureux que l'extrême gauche comprenne qu'il n'y a pas de place pour l'antisémitisme envers les Juifs au cœur de Tel Aviv. Nous avons un État juif où les Juifs peuvent toujours prier en public, quand et où ils le souhaitent. Si nécessaire, je reviendrai à l'avenir pour le rappeler," a affirmé Ben-Gvir.

Tomer Neuberg/Flash 90 Le groupe juif orthodoxe de Rosh Yehudi met en place une séparation hommes femmes, prière publique sur la place Dizengoff pour Yom Kippour

L'opinion selon laquelle Ben-Gvir menait une provocation en organisant son service de prière était largement répandue au sein de la coalition, de nombreux membres ayant exhorté Ben-Gvir à annuler son événement ou à déplacer le service dans une synagogue de la région.

"Nous devons œuvrer pour l'unité et l'amour et travailler sur ce qui nous rassemble, sans permettre aux extrémistes de nous conduire vers la désintégration de notre tissu social. Je demande donc également à Ben-Gvir de ne pas provoquer et de ne pas se rendre à Dizengoff", a notamment déclaré le ministre de l'Économie, Nir Barkat