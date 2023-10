Une personne qui ne mange pas casher “devient stupide”, déclare le grand rabbin d’Israël

Il s’agit de la dernière polémique en date pour le rabbin Yosef, qui est un habitué de ce type de propos

Le grand rabbin séfarade d’Israël, Yitzhak Yosef, est au coeur d’une nouvelle polémique suite à des déclarations controversées. S’exprimant samedi soir, à la sortie de Shabbat, Yosef a déclaré que les laïcs sont “pauvres” et qu’”ils n’ont aucune satisfaction dans la vie”.

"Je vois tout ce qui se passe dans le public laïc. Ils sont dangereux. Ils n'ont aucune satisfaction dans la vie, tout cela pour la convoitise de ce monde” a-t-il déclaré, avant de s’en prendre aux Juifs qui ne mangent pas casher. “Une personne qui mange non casher, son esprit devient stupide et il est difficile pour elle de comprendre les choses”.

Il s’agit de la dernière polémique en date pour le rabbin Yosef, qui est un habitué de ce type de propos. En 2019, il avait suggéré que “les femmes ne devraient pas être autorisées à allumer des bougies de Hanoukka dans les synagogues ou au mur Occidental”. Le rabbin Yitzhak Yosef, fils du rabbin Ovadia Yosef, avait également affirmé en 2016 que les non-Juifs ne devraient pas être autorisés à vivre en Israël : "Des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de goys - non-juifs - sont venus en Israël grâce à la loi du retour” avait-il déclaré. Deux ans plus tard, il avait qualifié les afro-américains de “singes” et de “nègres”.

Les derniers propos polémiques du grand rabbin Yosef ont provoqué à nouveau un tollé en Israël. Le président du parti laïc russophone Yisrael Beitenu Avigdor Lieberman, répondant aux commentaires du rabbin, a déclaré que "la seule bêtise est que le public laïc finance et paie une personne sombre comme vous.”

“Des membres de la Knesset, des juges et des rabbins étaient présents dans le public” a déclaré quant à lui le député Gilad Karib du Parti travailliste. “Je me demande si tous ceux qui condamnent les malheureux événements de Yom Kippour sur la place Dizengoff condamneront les déclarations du rabbin Yosef avec la même fermeté ou s'ils continueront à faire des pèlerinages vers lui. (Et oui – je parle avant tout de certains membres de la Knesset et des dirigeants publics des partis d’opposition)”