Tel-Aviv : manifestation d'Erythréennes pour réclamer la protection de la police

Les manifestantes affirment avoir peur de quitter leur domicile, et avoir peur pour leurs enfants lorsqu'ils se trouvaient à l'extérieur

Des centaines de femmes et d'enfants érythréens venus de tout le pays ont manifesté près du commandement de la police du district de Tel Aviv ce jeudi, pour protester contre l'incompétence des forces de sécurité israéliennes à assurer une protection contre les partisans du régime érythréen. Ce rassemblement, qui s'est déroulé sans incident, survient après plusieurs affrontements violents entre partisans et opposants du régime à Tel-Aviv et Netanya.

Tandis que les partisans du régime en Erythrée considèrent que quiconque s'oppose à celui-ci est "un lâche" qui doit être tué, les femmes réunies pour protester ont fait part de leur peur quotidienne des "Rouges" (surnom des partisans du régime en Érythrée). Elles ont affirmé avoir peur de quitter leur domicile, et avoir peur pour leurs enfants lorsqu'ils se trouvaient à l'extérieur.

"Nous nous sommes tournés vers la police pour nous protéger, mais elle ne nous a pas écoutés. Nous entendons aussi ce qui se passe en Europe avec les opposants au régime et il y a une grande inquiétude. Nous voulons juste une protection", a déclaré une manifestante à Walla. Face à cette situation, des protestataires ont appelé le gouvernement à accorder le statut de réfugiés aux opposants du régime érythréen (surnommés "les Bleus").