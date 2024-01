Israël : des centaines d'Américains ont fait leur alyah depuis le début de la guerre

Avec près de 4 200 demandes, il s'agit d'une augmentation de 120 % par rapport à l'année précédente

Au cours du dernier trimestre de l'année 2023, l'organisation Nefesh B'Nefesh a enregistré une hausse importante des demandes d'immigration en Israël en provenance des États-Unis et du Canada. Avec près de 4 200 demandes, il s'agit d'une augmentation de 120 % par rapport à l'année précédente. La dernière semaine de 2023 a vu arriver environ 200 nouveaux immigrants d'Amérique du Nord, s'ajoutant aux 520 autres qui ont immigré depuis le début de la guerre contre le Hamas, dans un climat de tension accrue.

Durant le dernier trimestre, 4 175 personnes ont initié des démarches d'alyah, contre 1 985 à la même période en 2022. Parmi eux, 3 709 résidaient en Amérique du Nord, en augmentation de 142 % par rapport à l'année précédente. Moins de 6 % des demandeurs ont cité l'antisémitisme comme motif principal de leur immigration, le sionisme restant la raison dominante.

"Le nombre important de nouveaux immigrants en Israël pendant la guerre et l'augmentation considérable des demandes d'ouverture de dossiers d'alyah sont une démonstration importante du sionisme et une belle expression de solidarité avec le pays, ce qui nous donne un coup de pouce bien précieux", a déclaré le ministre de l'alyah et de l'intégration, Ofir Sofer. "Avec nos partenaires de l'Agence juive pour Israël et de Nefesh B'Nefesh, nous nous efforçons d'améliorer le processus d'intégration des immigrants en allégeant la bureaucratie et en aidant à l'apprentissage de l'hébreu et à la recherche d'un emploi. Nous pensons que l'intégration complète des nouveaux arrivants contribuera grandement à la société israélienne et à la croissance économique".

En 2023, Nefesh B'Nefesh a aidé 3 020 immigrants des États-Unis et du Canada à s'établir en Israël. Parmi eux, on compte 545 familles, 616 enfants, 958 célibataires et 432 retraités. L'âge moyen des immigrants cette année est de 32 ans, allant du benjamin de 3 mois au doyen centenaire. Beaucoup de ces nouveaux arrivants sont des professionnels, notamment dans le secteur médical, avec 65 médecins et 28 infirmières ayant entamé le processus de reconnaissance de leurs qualifications.

Ces immigrants proviennent de divers États et provinces, notamment New York, New Jersey, Californie, Floride, Maryland et Ontario. Les villes israéliennes les plus prisées par ces nouveaux arrivants sont Jérusalem, Tel Aviv-Jaffa, Beit Shemesh, Netanya et Ra'anana.

