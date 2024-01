Israël : Omer Adam, Yoseph Haddad et "Yedidim" parmi les lauréats du prix de "Héros de la patrie"

Après plus de 100 jours de guerre, Israël a décerné à seize citoyens et organisations la médaille de "Héros de la patrie", lors d’une cérémonie organisée dimanche par le Conseil sioniste d’Israël et l'Organisation sioniste mondiale. Cette décoration est divisée en plusieurs catégories dont le dénominateur commun est l'esprit de volontariat, d'engagement, d'unité et d'action au sein de la société civile israélienne.

David Cohen/Flash90

L'organisation "Yedidim" a été récompensée en raison de l’engagement de ses volontaires, dès les premiers jours de la guerre, auprès des citoyens israéliens, notamment les familles des otages et les soldats de Tsahal. L’organisation a aidé à l’évacuation des habitants du sud, touchés par les attaques du 7 octobre, ou encore au transport des soldats vers leurs bases. "Yedidim" a également été très active pour apporter du matériel et de la nourriture aux soldats.

Parmi les personnalités à avoir été récompensées par la médaille de "Héros de la patrie", figuraient le chanteur Omer Adam, le comédien Guy Hochman, ou encore le journaliste et influenceur arabe israélien Yoseph Haddad, très actif sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux pour défendre l’État d’Israël.

Michael Giladi/Flash90

"La guerre difficile dans laquelle nous nous trouvons a conduit la société israélienne à se mobiliser de manière inédite. Le patriotisme israélien a été révélé dans toute sa gloire avec des centaines d'initiatives qui ont aidé et aident encore des centaines de milliers de personnes dans notre pays bouleversé", a déclaré le Conseil sioniste d'Israël.